Alluminio e pellicola sono alleati indispensabili e sempre presenti oramai in tutte le cucine.

Anche se il vetro è indubbiamente il miglior modo per conservare gli alimenti, pellicole trasparenti e carta stagnola sono valide alternative per sigillare e coprire una gran varietà di cibi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molto versatili, comode e pratiche da utilizzare, sono sottili e resistenti agli strappi, aderiscono sulle superfici fungendo da perfetti coperchi e validi rimedi antispreco.

Pellicole che preservano la freschezza ed il sapore, evitano la formazione di muffe e batteri prolungandone la durata per qualche giorno.

Quelle trasparenti risultano idonee per sigillare, una volta aperte le confezioni, salumi, formaggi e tutto ciò che necessita di una copertura per salvaguardarne la freschezza.

Molto utile invece per la conservazione degli alimenti grassi è l’allumino che gode di un grande vantaggio, quello di isolare gli alimenti dalla luce. Infatti molti alimenti grassi si ossidano al contatto con la luce.

La carta stagnola inoltre ben tollera gli sbalzi termici, può essere utilizzata per la cottura in forno e per conservare i cibi nel freezer.

Se utilizzati in modo scorretto questi 2 oggetti potrebbero diventare molto dannosi per la salute

Ma sia la pellicola trasparente sia l’allumino da grandi e validi alleati possono trasformarsi, se usati in modo non corretto, in veri e propri nemici per la salute.

Entrambi infatti se entrano a contatto diretto con il calore o con alcuni alimenti acidi potrebbero rilasciare particelle nocive che verrebbero poi ingerite con gli alimenti in essi conservati.

È consigliabile dunque di evitare di avvolgere con la pellicola trasparente alimenti ad alto contenuti di grassi e oli come formaggi molli, burro, cioccolata e prodotti contenenti alcol o ancora caldi. In questo caso le molecole della plastica si trasferirebbero sul cibo poi consumato.

L’allumino non è assolutamente adatto per avvolgere pomodoro, limoni, agrumi in generale o alimenti particolarmente salati, come pesce sotto sale, capperi e cibi acidi.

Rilascerebbe particelle di metallo sui cibi, che in caso di continua e ripetuta assunzione potrebbe provocare effetti tossici sull’organismo.

Possibili rischi che diventerebbero minimi se si prestano le dovute attenzioni con usi corretti e ponderati.

Se utilizzati in modo scorretto questi 2 oggetti potrebbero diventare molto dannosi per la salute, provocando a lungo andare possibili rischi.

Approfondimento

Cottura al cartoccio