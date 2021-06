D’estate i piatti che preferiamo a tavola sono freschi e leggeri, ma alcuni di noi amano anche degustare delle buone e salutari zuppe fredde.

A tal proposito di seguito proponiamo una ricetta facile e veloce a base di verdure che possiamo preparare se abbiamo voglia di zuppa. Questa è ideale per eliminare i liquidi in eccesso, depurare l’organismo e per rinfrescare il proprio palato.

Preparare una zuppa estiva e drenante non è mai stato così facile

Preparare una zuppa fredda drenante è molto semplice, ci vorranno più o meno 30 minuti, il risultato sarà un piatto unico e delizioso. È particolarmente indicato per chi vuole eliminare quel senso di gonfiore addominale e vuole contrastare l’effetto di buccia d’arancia sulla pelle.

Per preparare questa zuppa benefica abbiamo bisogno di:

1 carota;

un gambo di sedano;

1 porro;

2 finocchio;

2 pomodori;

Olio extra vergine di oliva q.b. ;

Sale e pepe q.b.

Per chi lo gradisce è anche possibile aggiungere un peperone.

Procedimento

Iniziamo con lavare accuratamente le verdure, poi puliamole e tagliamole in piccoli pezzi. Per quanto riguarda i pomodori e i peperoni prestiamo attenzione ad eliminare anche i semi all’interno.

Soffriggiamo poi leggermente il porro in una pentola capiente con un filo di olio extra vergine di oliva. Aggiungiamo poi tutti gli altri ortaggi, aggiungiamo il sale secondo il nostro gusto e versiamo l’acqua così da coprire tutte le verdure. Chiudiamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma dolce per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo verifichiamo se le verdure sono cotte, se lo sono possiamo aggiungere un pizzico di pepe.

Passiamo quindi all’ultima fase della preparazione della zuppa estiva drenante. Frulliamo le verdure bollite con un mixer ad immersione o con un frullatore. Non appena avremo ottenuto una crema omogenea possiamo versarla in un contenitore. Lasciamo raffreddare ed ecco che la nostra zuppa salutare pronta in 30 minuti può essere finalmente mangiata. Se lo gradiamo accompagniamola con qualche crostino.

