Cosa c’è di più bello che farsi un bel bagno in una piscina in mezzo alla natura senza spendere neanche un euro? Una pizza forse, anzi neanche.

Sta arrivando la bella stagione e il caldo inizia a farsi sentire. È per questo motivo che abbiamo deciso di consigliare 3 piscine naturali in cui potremo rilassarci e rigenerarci, senza pagare nulla.

Sono posti incredibili, situati in 3 bellissime isole italiane, in cui è possibile ricavarsi dei momenti lontani dalla folla. Posti perfetti quindi, anche sotto il profilo della sicurezza, soprattutto in questo periodo.

Ecco 3 piscine naturali e completamente gratis in Italia per trascorrere una giornata nel relax più totale senza spendere un euro. Scopriamole insieme.

Piscina naturale del Frontone

Ci troviamo a Ponza. Queste piscine naturali creano un luogo che sembra uscito da una fiaba. Le calette bianche e l’acqua cristallina sono ciò che fanno di questo posto un luogo davvero incredibile. L’acqua è trasparente, e la natura sembra fermarsi e prendere fiato all’interno di questa cornice rilassante.

Proprio per questi motivi, da qualche tempo ormai, il Frontone è diventato una delle attrazioni più famose di Ponza. I periodi migliori per visitare questo luogo sono maggio e settembre. Meglio evitare, invece, luglio e agosto, mesi in cui il rischio di affollamento è più alto.

Cascata Piscina Irgas

Questa volta ci troviamo nel sud della Sardegna, nel Comune di Villacidro. Questo percorso è ideale per chi ama il trekking. Questa zona è famosa per avere un vero e proprio canyon, in cui è possibile visitare alcune bellissime piscine.

Proseguendo lungo il percorso, si arriva alla fantastica Cascata di Piscina Irgas. Qui l’acqua è blu cobalto e verde smeraldo, un posto davvero da favola. Ideale per chi vuole rilassarsi ma anche per chi ama fare lunghe camminate in mezzo al verde.

Laghetto delle Ondine

Facciamo un salto a Pantelleria per visitare un altro luogo davvero magico in cui rigenerare mente e corpo. La natura, qui, ha ricavato un piccolo laghetto di acqua salata, proprio in prossimità del mare. Attenzione però, perché il mare situato nelle vicinanze di questo laghetto è caratterizzato da correnti moderate o forti.

