Dimentica il doppio mento grazie alla ginnastica facciale: i 3 segreti preziosi che gli esperti non ti dicono

I 3 segreti preziosi che gli esperti non ti dicono per togliere il doppio mento

Ti guardi allo specchio e noti una sorta di cornice sotto al tuo mento? Non sopporti quella pappagorgia che ti trascini dietro da anni? Invece delle soluzioni invasive, ne esiste una semplicissima da eseguire a casa, e molto efficace!

Lo chiamano “pappagorgia”, “sottomento” o in mille altri modi poco carini. Si tratta del doppio mento, ovvero quella zona morbida situata tra mento e collo, interessata da un accumulo di tessuti molli e pendenti.

Sono moltissimi i fattori che possono incidere sulla comparsa del doppio mento, e non riguardano solo il peso. Oltre a quest’ultimo, infatti, bisogna considerare anche l’impatto del patrimonio genetico, e persino della postura scorretta. Per non parlare della vecchiaia, durante la quale i tessuti cedono naturalmente sotto l’effetto del tempo che passa, perdendo tonicità ed elasticità.

Ebbene, la pappagorgia, oltre ad essere la diretta conseguenza di uno dei fattori sopra elencati, è anche bruttissima da vedere. Esteticamente, infatti, questa sorta di cuscinetto sotto il mento è molto antiestetica, e fa sembrare più tondo e grasso anche un individuo tendenzialmente magro.

Non ci sono molte soluzioni non invasive per eliminare il doppio mento, ma c’è un metodo che può aiutarci a migliorare questa situazione. Parliamo della ginnastica facciale, un vero e proprio toccasana che, con poche mosse mirate, ridurrà nettamente il nostro doppio mento, aiutandoci a recuperare tono ed elasticità. Ecco 3 massaggi segreti che dovremmo assolutamente ripetere a casa.

Dimentica il doppio mento grazie a questi 3 movimenti mirati che riducono la pappagorgia in modo naturale

Esistono diversi trucchetti per camuffare il doppio mento, che riguardano il taglio di capelli, ma anche i vestiti da indossare. Se però volessimo risolvere a monte il problema, dovremmo ripetere ogni sera questi movimenti facilissimi, davanti allo specchio.

Lingua in su verso il naso

Il primo movimento che dovremmo fare per ridurre il doppio mento parte dalla lingua. Alzando il mento verso l’alto, dovremmo aprire la bocca, e portare la lingua in direzione del naso, come se volessimo arrivare alla punta del naso.

Dovremmo riuscire a mantenere questa posizione di tensione per circa 5 secondi, e poi ripetere l’esercizio, per almeno 3 volte. I muscoli così saranno in tensione, e, allenandoli, ci aiuteranno ad avere una pelle sempre più tonica.

Movimenti controllati del pugno

Per il secondo movimento strategico dovremmo innanzitutto chiudere la mano a pugno. Dovremo poi passare quest’ultimo sotto il collo, strisciando la mano dal mento al collo, verso il basso.

Questo movimento dovrà essere cadenzato e controllato, e non fatto troppo velocemente. In questo modo opereremo una sorta di azione di rimodellamento della pelle del nostro collo. È anche per questo che sarà molto utile ripetere l’esercizio ogni sera, per almeno 5 volte. Dopo aver fatto questo movimento, dovremmo stendere sulla nostra pelle una crema mirata coi massaggi giusti, per un’azione antirughe profondamente efficace.

Indice piegato ad uncino

L’ultimo dei 3 esercizi mirati per ridurre il doppio mento è quello che prevede un indice piegato ad uncino. Dopo che avremo piegato in questo modo l’indice, dovremo passarlo sotto il collo, dal mento verso la gola,

come se volessimo disegnare una curva. Anche questo movimento ci aiuterà a ridefinire la zona del collo.

Dimentica il doppio mento grazie a questi esercizi, che, se fatti con costanza e dedizione, regaleranno risultati realmente evidenti.