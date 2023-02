Fuga dai BTP: ecco 3 obbligazioni da comprare adesso, con rendimento maggiore e un rischio minore

Attualmente, l’investimento in titoli di Stato italiani, come i BTP, potrebbe non essere conveniente. Le obbligazioni sovranazionali di altri Paesi offrono un rendimento superiore con un rischio minore, facilmente accessibili anche ai piccoli investitori.

Gli investitori italiani dovrebbero considerare alternative sicure, poiché i nostri titoli di Stato non sono sempre i migliori al Mondo. Ad esempio, le obbligazioni europee e americane offrono rendimenti maggiori e rischi inferiori. I titoli di Stato USA, in particolare, sono considerati i meno rischiosi del mercato e offrono un rendimento attualmente superiore ai nostri.

Fuga dai BTP: ecco 3 obbligazioni alternative che tutti possono facilmente acquistare

Acquistare oggi titoli di Stato italiani, in particolare BTP, potrebbe non essere conveniente. Altri aumenti del costo del denaro in Europa potrebbero mettere ulteriormente sotto pressione i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso. Inoltre l’aumento dei tassi di interesse potrebbe fare aumentare il nostro debito pubblico e quindi allargare nuovamente lo spread. Questo scenario avrebbe riflessi negativi sui prezzi dei nostri Buoni del Tesoro poliennali.

Investire nel breve/medio termine in obbligazioni straniere con un rendimento maggiore potrebbe essere una scelta vincente. Ad esempio, un investitore con un orizzonte di 12 mesi potrebbe acquistare un titolo di Stato americano (ISIN: US91282CEK36) con cedola annua del 2,5%. L’obbligazione è quotata sul mercato obbligazionario italiano. L’investimento nel titolo potrebbe offrire un ritorno lordo del 5,1% alla scadenza, con un prezzo attuale di 97,1 centesimi. Il lotto minimo è di 1.000 dollari.

Ecco altre due alternative per chi ha un orizzonte di più lungo periodo

Per investimenti a lungo termine, si può considerare un titolo della BEI con scadenza a novembre 2026. La BEI, Banca Europea degli Investimenti, è una Banca pubblica sovranazionale con un rating di credito massimo. Il titolo (ISIN: XS0070553820) ha un prezzo attuale di 85,4 centesimi. Mantenendolo fino alla scadenza, il rendimento medio annuo lordo sarebbe del 4,3%. Il titolo è quotato sul MOT e non distribuisce cedola poiché è uno zero coupon.

Per gli investitori interessati a lungo termine, l’obbligazione BEI con scadenza a giugno 2029 (ISIN: XS0415532273) rappresenta una buona opportunità. Il titolo offre un tasso fisso del 4,5% lordo con una cedola annua e al momento dell’analisi è quotato a 104 centesimi. Detenendolo fino alla scadenza, si può ottenere un rendimento annuo lordo del 3,5%. Anche questa obbligazione è quotata sul MOT.

Obbligazioni in valuta estera: vantaggi e svantaggi da considerare

Possibile che per qualcuno possa essere conveniente una fuga dai BTP: ecco 3 obbligazioni internazionali che possono essere valide alternative. Purtroppo, non tutto ciò che luccica è oro. Un aspetto da considerare per questi tre bond è la denominazione in valuta diversa dall’euro. In particolare, l’obbligazione USA è in dollari e i due titoli BEI sono rispettivamente in dollari e sterline. Di conseguenza, il rendimento finale dipenderà anche dall’andamento del tasso di cambio tra l’euro e la valuta dell’obbligazione. Se il tasso di cambio lavora a nostro favore, il rendimento finale sarà maggiore, ma se lavora contro di noi, il rendimento finale sarà ridotto.