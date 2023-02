Nelle ultime settimane ACEA è stata al centro della cronaca per accuse all’amministratore delegato Palermo. Secondo alcuni articoli di stampa, infatti, ci sono accuse anonime di presunti comportamenti sessisti e discriminatori sul luogo di lavoro da parte dello stesso Palermo nei confronti di alcune hostess dipendenti da una ditta esterna, ma in servizio presso Acea. Inoltre la presidente della municipalizzata di Roma ha presentato le dimissioni a seguito di divergenze con l’amministratore delegato sul termovalorizzatore. Ricordiamo, infatti, Palermo era stato insediato con l’obiettivo di dare una spinta alla realizzazione del termovalorizzatore, per affrontare l’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti. Dopo la tempesta mediatica è in arrivo anche quella in Borsa per ACEA? La correlazione non è scontata. Infatti, il titolo ACEA in Borsa non ha risentito in alcun modo di questo clima di instabilità che ha circondato l’azienda.

Il settore delle utilities e ACEA

Da inizio anno il settore delle utilities non si sta particolarmente distinguendo sul listino milanese. La sua performance, infatti, è di circa il 7%, molto inferiore a quella del Ftse Mib che sta guadagnando circa il 20%. Come scritto in un precedente articolo, questa debole performance è da attribuire soprattutto a ENEL e al suo peso sul listino. Ci sono, però anche buone occasioni di acquisto come IREN e A2A.

ACEA, invece, con una performance del +10,22% da inizio anno sta facendo meglio del settore di riferimento.

Dopo la tempesta mediatica è in arrivo anche quella in Borsa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 15 febbraio in ribasso dello 0,42% rispetto alla seduta precedente a quota 14,24 euro.

Dopo i primi quindici giorni di gennaio che hanno visto il titolo impostato al rialzo, nel successivo mese le quotazioni si sono mosse in una fase laterale tuttora in corso. A questo punto per sperare in una fase direzionale bisognerà aspettare la rottura dei livelli di massimo e di minimo registrati nell’ultimo mese 13,98 €- 14,58 €. Solo così si potranno ridurre le probabilità di andare incontro a un falso segnale.