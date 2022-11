Come massaggiare il viso al meglio, mettendo bene la crema per un effetto antirughe immediato

Occhi, naso, bocca e denti. Sono gli elementi che colpiscono di più di un viso, quelli che ne determinano i tratti. Oltre alla pelle, che fa da trait d’union per tutti. Curarla è fondamentale per apparire più giovani. Operazione complicata, ma non impossibile, soprattutto tra i 50 e i 70 anni.

Basta prendersi cura del proprio viso, con delle apposite creme, che possano idratarlo e nutrirlo. Con il trucco, indubbiamente, le donne sono avvantaggiate. Certo, bisogna sempre azzeccare gli accorgimenti giusti, soprattutto quando ci si mette il mascara.

Fondamentali sono i movimenti con cui si applica la crema. Essi dovrebbero seguire le linee del viso e, in particolare, quelle di Langer. L’anatomista austriaco che, nella seconda metà dell’800, le aveva individuate durante i suoi studi per capire le proprietà della pelle. Egli aveva notato che verso alcune direzioni questa si stirava più facilmente e maggiormente rispetto ad altre. Di conseguenza, ideò una sorta di mappa del viso sui punti su cui agire affinché la pelle si deformasse meglio.

Come massaggiare il viso al meglio, applicando correttamente la crema antirughe

Ecco perché, per una corretta applicazione di una qualsiasi crema antirughe, bisognerebbe eseguire dei precisi movimenti, affinché la pelle si deformi nel modo giusto.

Andiamo allora a vedere come massaggiare il viso al meglio, mettendo bene la nostra crema. Due accorgimenti prima di iniziare. Togliamo la crema dal barattolo con una spatola, onde evitare che possa essere inficiata dai batteri presenti sulle mani. Successivamente, con i polpastrelli, andiamo a scaldarla prima di applicarla sul viso. Questa operazione faciliterà il suo assorbimento. Si suggerisce di usare l’anulare, perché il suo polpastrello è il più morbido in assoluto.

Come applicare la crema sul viso seguendo le linee di Langer

Quindi, partiamo dal contorno occhi, appoggiando il dito sulla palpebra superiore e muovendolo dall’angolo interno all’esterno. Movimento opposto, invece, per la palpebra inferiore.

Dopodiché passiamo al viso vero e proprio, cominciando dall’estrema periferia, ovvero il collo. Dai lobi delle orecchie procediamo verso il basso fin quasi alle spalle. Dalla clavicola, poi risaliamo verso il mento, in maniera lenta. Poi dal mento andiamo verso i due lobi, prima a destra, poi a sinistra. Quindi saliamo alla bocca e ci muoviamo dagli angoli di questa fino alla punta delle orecchie. Poi, per evitare che si formino le rughe naso-labiali, ci muoveremo dagli angoli della bocca verso i due lati della punta del naso. Quindi punteremo il naso e dalla parte centrale saliremo ad entrambe le tempie. Ci concentriamo sulla sua punta e la spingiamo verso l’alto.

Toccherà poi alle sopracciglia. Da qui si dovrà partire per attraversare la fronte e arrivare all’attaccatura dei capelli. Ripetiamo il movimento per un paio di volte. Quindi scivoliamo sulle tempie e facciamo un movimento rotatorio dall’alto verso il basso. Ci spostiamo piano piano verso il centro, per poi concludere con il movimento opposto.

Per fare questa operazione, dovremmo dedicare tra i tre e i cinque minuti, specialmente alla sera. Questi accorgimenti, uniti a una armocromia azzeccata, regaleranno al nostro viso un aspetto giovane e fresco.