Quando andiamo in vacanza, al mare o al lago, il nostro obbiettivo è rilassarci e divertirci. Di certo non desideriamo sudare sotto al sole con del duro esercizio fisico. Eppure, la voglia di dimagrire e sentirci più snelle e toniche rimane. Lo stesso vale per gli uomini, che in spiaggia possono avvertire molte delle stesse insicurezze.

In realtà, immergendoci nell’acqua entriamo in un ambiente ideale per fare un po’ di esercizio fisico. Non per niente esiste un’intera disciplina generalmente chiamata acqua gym.

Innanzitutto, l’acqua essendo molto più densa dell’aria oppone maggiore resistenza ai nostri movimenti, rendendo l’esercizio più efficace. I muscoli si allungherebbero più facilmente e la cosa gioverebbe anche all’equilibrio. Allo stesso tempo non sforziamo eccessivamente le articolazioni, fattore importante soprattutto quando si va avanti con gli anni.

Infine, le onde sulla pelle esercitano un’azione tonificante come un massaggio naturale.

Detto questo, quali movimenti possiamo compiere una volta che abbandoniamo il bagnasciuga?

Dimagrire sotto l’ombrellone grazie a 3 esercizi facili da fare al mare

Il primo esercizio probabilmente non è molto diverso da quello che molti già fanno. Dovremmo infatti camminare, evitando però di farlo nelle ore più calde della giornata.

Camminiamo per una decina di minuti sulla sabbia, un esercizio decisamente più stancante ed efficace di una camminata sul selciato. Poi entriamo in acqua e quando arriva alle caviglie camminiamo per altri 10 minuti. Per i prossimi 10 portiamo l’acqua al ginocchio e per i successivi alle cosce.

Mentre camminiamo potremmo implementare ancora l’esercizio ruotando le spalle prima in un senso e poi nell’altro ad ogni passo. Nel farlo, teniamo i gomiti attaccati al corpo, ma distendiamo le mani. In questo modo, con ogni rotazione eserciteremo anche i muscoli delle braccia, facendo resistenza.

Non dimentichiamo la fascia addominale

Passiamo ora agli addominali e per esercitarli avremo bisogno di arrivare con l’acqua al petto. A questo punto tiriamo su le gambe come se dovessimo sederci su un letto. Adesso muoviamole su e giù in modo alternato, come a riprodurre una forbice. In alternativa, possiamo sempre fare una cyclette. L’importante è tenere sempre gli addominali in tensione per un minuto per volta circa.

In conclusione, questo può essere il primo passo per dimagrire sotto l’ombrellone grazie a degli esercizi facili da poter ripetere ogni giorno. Se invece siamo in menopausa, ci sono degli esercizi più adatti a noi per perdere peso e tonificare il corpo.

Lettura consigliata

Ecco come bruciare il grasso dell’interno coscia e avere le gambe più magre e toniche risparmiando sulla palestra