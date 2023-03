5 funzioni un po’ nascoste dell’iPhone che devi conoscere assolutamente a scuola o a lavoro

Nonostante la tecnologia sia entrata di prepotenza nelle nostre vite non sempre riusciamo a utilizzare i dispositivi al meglio. Conoscere le varie funzioni potrebbe semplificarci ulteriormente la vita.

L’aggiornamento ios 16 ha portato una novità importante all’interno del nostro strumento di lavoro prediletto. L’iPhone ci permette di utilizzare una dettatura combinata che risulterà fondamentale se dobbiamo prendere appunti durante una lezione o una riunione. La novità consiste nella possibilità di dettare un testo mentre la tastiera rimane aperta, nel momento in cui dobbiamo integrare gli appunti possiamo scrivere note supplementari senza interruzioni. Il passaggio dalla voce al tocco sarà immediata e allo stesso modo potremo effettuare il passaggio inverso, cioè sarà automatica la ripresa della dettatura. Non c’è bisogno di nessun tasto, la velocità di esecuzione sarà sorprendente e ci aiuterà ad avere appunti chiari e accurati.

Se nello stesso tempo abbiamo molte schede per la navigazione aperte e le dobbiamo consultare durante il lavoro abbiamo la possibilità di fissare le più importanti. Se abbiamo creato un gruppo di pannelli, tenendo premuto sul pannello da mettere in evidenza questo verrà fissato e potremo consultarlo in maniera più veloce rispetto agli altri.WI-FI e conversioni

Se vogliamo scoprire 5 funzioni un po’ nascoste dell’iPhone dovremmo prestare attenzione. Nelle versioni ios 16 e iPAd 16.1 e in quelle successive è possibile utilizzare Face ID per visualizzare le password WI-FI.

Nella sezione impostazioni tocchiamo WI-FI, troviamo la rete a cui vogliamo accedere quindi tocchiamo il pulsante info.

Tocchiamo la password nascosta e utilizziamo il riconoscimento facciale per sbloccare o visualizzare la password. In questo modo non dovremmo più andare sotto al modem per leggere le password che sono lunghissime e complicate.

La versione ios 16 ha portato la conversione di unità a livello di sistema, non è più necessaria una app apposita per effettuare tutte le conversioni.

Da euro a dollaro, da metri a yard, la conversione è proposta automaticamente. Basta cliccare due volte sopra la misura scritta

in una nota o ricevuta tramite email per avere la conversione immediata. La funzione riguarda valute, pesi, volumi, distanze e fusi orari ed è molto comoda e intuitiva. Per scegliere la misura che ci serve basterà fare uno swipe sulla riga superiore che si aprirà automaticamente.

5 funzioni un po’ nascoste dell’iPhone, facciamo luce

Le comodità che i nuovi modelli iPhone propongono la dicono lunga sulla cura dei dettagli. Persino quando si tratta della torcia i passi avanti non ci vengono risparmiati. Per accendere la torcia è necessario tenere cliccato il pulsante presente sul pannello principale per qualche secondo. Lo stesso dicasi per lo spegnimento. Gli ultimi modelli hanno semplificato l’operazione. Con un semplice swipe sul pannello la torcia si spegnerà più velocemente.

Se vogliamo avere più luce dall’iPhone possiamo usare il flash Led come torcia e per farlo possiamo chiedere a Siri che la accenderà automaticamente. Sono tante le funzioni che ancora non conosciamo, il nostro strumento di lavoro sarà in grado di sorprenderci letteralmente.