Le 5 uova di Pasqua con il migliore rapporto qualità prezzo e quelle più buone secondo le indagini recenti

Grandi e piccini amano le uova di Pasqua, le marche sono tante e la selezione è difficile. Ma alcune ricerche ci aiutano e ci indirizzano verso la giusta direzione

Le uova di Pasqua sono presenti nei supermercati con grande varietà e ampia scelta quando arriva questo periodo. Le feste pasquali sono il nostro spring break che ci godiamo con tanti dolci tradizionali, quelli che troviamo in vendita sono sempre di alta qualità. Anche le classifiche che ci aiutano a capire quali siano i prodotti migliori vengono pubblicate in grande numero. Ne proponiamo 2 che ci aiutano ad avere le idee chiare al momento di fare la spesa.

Nella classifica delle 5 uova di Pasqua che costano di meno ma che propongono un’alta qualità il sito Altroconsumo piazza la marca Dolfin al quinto posto. Uova di cioccolato al latte finissimo ha un costo di 10 euro per 250 g di prodotto. Al quarto posto troviamo Bauli con un uovo al cioccolato superiore al latte che costa 9 euro per 190 g di prodotto. Al terzo posto si colloca Dolci Preziosi con l’uovo di Chiara Ferragni, 9 euro per 280 grammi di prodotto. Medaglia d’argento per Balocco con un uovo Fast&Furious che costa 8 euro per 240 g di prodotto e primo assoluto Perugina con un uovo al latte Thais che costa 7 euro per 230 g di prodotto.

Latte e cioccolato finissimo

Per quanto riguarda le uova di Pasqua bisogna dire che i prezzi sono meno variabili rispetto a colombe, pastiere e altri dolci. A incidere sul prezzo sono testimonial e soprese. Nel caso della Ferragni i prodotti sponsorizzati ottengono sempre grande visibilità e vanno a ruba ma spesso hanno prezzi che non sono alla portata. Così non è stato per l’uovo di Pasqua molto apprezzato.

Salvagente propone un’altra classifica significativa. Si tratta delle uova di Pasqua con la qualità più alta. Vengono considerate le percentuali con cui latte e cioccolato sono presenti, le qualità finissime del cioccolato ma anche delle sorprese, la presenza limitata di grassi. Al terzo posto troviamo l’uovo di cioccolato Bauli grandi firme con un costo di 35 euro al chilo. Sono presenti in questo prodotto aromi naturali alla vaniglia. Al secondo posto si piazza Balocco con l’uovo dei Puffi che costa 33 euro al chilo ed è di finissimo latte. Al primo posto troviamo l’uovo Bauli Transformers con un prezzo di 41 euro al chilo.

Le 5 uova di Pasqua da non perdere e un caso che ancora fa notizia

Bauli e Balocco confermano la loro presenza all’interno delle classifiche sia per prezzo che per qualità. Significa che sono prodotti che possono essere comprati senza problemi, che ci faranno risparmiare tenendoci lontani da sorprese sgradite. Possiamo trovare le uova di Pasqua Bauli grandi firme nella catena Carrefour. Balocco ha una diffusione importante anche su Internet ed è presente su Amazon con diversi prodotti non solo al cioccolato.

Ma una menzione particolare la merita anche l’uovo Kinder anche se in negativo. Raggiunge un vero e proprio record per quanto riguarda il costo cioè 94 euro al chilo in un periodo in cui le critiche non sono mancate. Solo un anno fa alcuni prodotti erano stati ritirati a causa di una contaminazione. L’emergenza era subito rientrata ma la notizia aveva inciso sulle vendite. Speriamo che, visti i prezzi, quest’anno non ci siano brutte sorprese.