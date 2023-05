Dimagrire e sgonfiarsi velocemente con la dieta del riso: risultati in pochi giorni 

Uno dei regimi alimentari più famosi è la dieta del riso, usata anche dai vip, per dimagrire e sgonfiarsi in poco tempo. Vediamo in cosa consiste e quali sono le proprietà utili per il benessere dell’organismo e per perdere qualche chilo in vista dell’estate.

In primavera, con l’arrivo dei primi giorni caldi e soleggiati, molte persone prendono la decisione che rimandano da tempo, ovvero quella di rimettersi in forma per l’arrivo dell’estate. Ecco allora che aumentano le iscrizioni in palestra e gli appuntamenti dal nutrizionista.

Infatti, l’esercizio fisico e l’alimentazione sono i due aspetti fondamentali per poter avvicinarsi al proprio peso forma non solo per una questione estetica, ma anche di salute. In questo articolo vedremo qualche suggerimento per dimagrire e sgonfiarsi velocemente con la dieta del riso. È un regime alimentare che adottano anche molti vip.

I risultati si possono vedere in pochi giorni. Il riso viene preso come alimento principale, ma permette di fare tantissimi abbinamenti e, quindi, la dieta assume una connotazione molto varia. Naturalmente, queste sono indicazioni generali. Per un corretto regime alimentare da seguire occorre sempre rivolgersi al nutrizionista.

Le proprietà: meglio affidarsi a quello integrale

Gli esperti dicono che il riso è un alimento importante da inserire nella dieta, molto meglio se integrale. Questo cereale può essere assunto anche da chi è intollerante al glutine, è ricco di fibre e ha poche calorie. Il riso integrale dopo la cottura, ad esempio, per 100 grammi ha soltanto 110 kcal.

Questo significa che con poco ci si può sentire sazi a lungo. Inoltre, il riso non ha molto sodio, ma contiene molto potassio. Questa combinazione aiuta a depurare l’organismo favorendo la diuresi. L’intestino riceverà un aiuto per funzionare regolarmente e l’addome si sgonfierà.

Attenzione, però, alle controindicazioni. Una dieta basata sul riso fa assumere praticamente sempre carboidrati e fibre. Questo a lungo andare può dare stanchezza e debolezza fisica, oltre ad una perdita eccessiva di liquidi.

Ecco perché è importante consultare il nutrizionista prima di decidere di affrontare questo regime alimentare. Ogni persona deve avere una dieta costruita adeguatamente in base alle sue caratteristiche ed eventuali problemi di salute.

Dimagrire e sgonfiarsi velocemente con la dieta del riso: un esempio di cosa mangiare

Questa dieta consiste principalmente nel mangiare riso a pranzo e a cena abbinandolo a verdure, carne o pesce. A colazione andrebbe bene bere latte di riso con fette biscottate e marmellata, mentre come spuntini sono previsti frutti di stagione. Le regole generali da seguire sono queste, anche se le quantità e gli abbinamenti devono essere fissati da un esperto.

Esistono due tipi di dieta rigorosa e drastica. La prima è divisa in due fasi: nei primi 15 giorni si assumono soltanto riso, verdure e frutta, mentre nella seconda parte del mese si integra con carne bianca, pesce, legumi e formaggi. La seconda, invece, si affronta in 10 giorni: i primi 3 giorni si mangia solo riso e olio d’oliva, per poi integrare con tutti gli altri alimenti.

Ricordiamo che questi non sono elementi puramente informativi. Soltanto il nutrizionista può affidare in modo sicuro un regime alimentare ben strutturato e bilanciato per far dimagrire una persona rimanendo sempre in salute.