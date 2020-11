Benché la prova costume sia passata da un pezzo, ciò non significa che non ci si possa prendere cura del nostro corpo anche in autunno. Gli alimenti di stagione sono sempre ottimi alleati del nostro fisico. Lo sono specialmente le verdure che contengono proprietà depurative e aiutano il nostro organismo a bruciare grassi.

Tra queste c’è un ortaggio davvero insospettabile: il radicchio. Dal sapore amarognolo, il radicchio è perfetto in molte occasioni ed è inserito in tante ricette autunnali e invernali. La maggior parte delle persone non lo sa, ma è possibile dimagrire e depurarsi facilmente mangiando spesso questo ortaggio.

Il segreto del radicchio sta in cosa contiene

Perché il radicchio fa così bene alla nostra salute? Questo ortaggio contiene al suo interno una grande varietà di fibre, vitamine e nutrienti. Tra questi troviamo il potassio, le vitamine del gruppo B, la vitamina K e la famosissima vitamina C. Quest’ultima è particolarmente importante per combattere l’insorgere di raffreddori e influenza.

Al suo interno troviamo anche l’acido cicorico, che, oltre a essere utile per la nostra salute, dà al radicchio il suo tipico gusto amarognolo. Inoltre, il radicchio è davvero un ortaggio light con pochissime calorie. Mangiando 100 grammi di radicchio l’apporto calorico è soltanto di 15 calorie.

Come usarlo per dimagrire e depurarsi

Seguendo la dieta del radicchio rosso è possibile dimagrire e depurarsi facilmente mangiando spesso questo ortaggio. Inserirlo nei nostri pasti quotidiani apporta al nostro organismo numerosi benefici. Il radicchio è utilissimo nelle diete ipocaloriche. Contenendo molta acqua, fibre e pochissime calorie, questo ortaggio sfama velocemente senza però farci ingrassare.

Il radicchio rosso è anche depurativo, grazie all’acido cicorico contenuto al suo interno. Inoltre, aiuta nella digestione e a combattere il gonfiore addominale.

Proviamo ad inserire questo ortaggio magico all’interno dei nostri piatti preferiti. Per esempio, possiamo utilizzarlo cotto all’interno di risotti o di lasagne vegetariane. In alternativa possiamo inserirlo nella nostra tipica insalata di contorno. In questo modo lo mangeremo senza neanche accorgercene e aiuteremo il nostro corpo a dimagrire e depurarsi.