Quante volte a metà giornata ci guardiamo allo specchio e vediamo la nostra pancia gonfia come un palloncino? Magari il tutto anche accompagnato da dolori intestinali o un’orribile sensazione di gonfiore. Nei periodi no per la nostra pancia, non ci sta bene nessun vestito, neanche i jeans.

Molti di noi hanno già provato i consigli degli amici o i prodotti visti in televisione, senza però vedere risultati. Se invece usiamo questi 5 rimedi naturali per sgonfiare la pancia e non avere problemi di linea, il gonfiore sparirà in un batter d’occhio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Tisane e tè verde

Il primo rimedio naturale è il più semplice da provare. Tutti quanti abbiamo in casa tè e tisane. Il tè verde aiuta ritrovare la funzione intestinale normale. Di conseguenza, in caso di gonfiore, aiuterà ad avere una pancia piatta. Proviamo a bere una tazza di tè verde un giorno sì e un giorno no, alternandola con le tisane sgonfianti.

Anche bere tisane fa miracoli per la nostra pancia gonfia. Bere tisane alla menta, all’anice o allo zenzero aiuta a far sparire quell’inestetico gonfiore addominale e a ritrovare la nostra serenità. Beviamo le nostre tisane dopo i pasti, così da rendere più facile la digestione per il nostro organismo.

Yogurt a più non posso

A meno che non si sia intolleranti al lattosio, mangiare yogurt è un elemento chiave nella guerra alla nostra pancia piatta. Il consiglio è di mangiare uno yogurt al giorno, il più naturale possibile. Se ne abbiamo la possibilità, compriamo i nostri yogurt dalle cascine dei produttori e non al supermercato. Ci guadagneremo sia in gusto sia in salute.

Lo yogurt è ricco di probiotici. Questi, arrivando all’intestino, fanno lo stesso effetto delle capsule di fermenti lattici. Aiutano infatti a ristabilire la flora intestinale e a eliminare il gonfiore addominale.

Sì al carbone vegetale attivo e al peperoncino

Tra i 5 rimedi naturali per sgonfiare la pancia e non avere problemi di linea c’è l’insospettabile carbone vegetale attivo. Negli ultimi anni sono spopolati i prodotti alimentari a base di questo ingrediente. Riconoscibili dal loro caratteristico colore nero, pizzette, panini e coni gelato al carbone vegetale attivo aiutano a far sgonfiare la nostra pancia naturalmente.

Anche il peperoncino previene i gonfiori addominali. Infatti, aiuta la digestione, momento chiave per la formazione di gonfiori nella nostra pancia. In più accelera anche il metabolismo, aiutandoci a dimagrire e non avere problemi di linea. Se associamo anche qualche esercizio fisico mirato, l’effetto del peperoncino sarà ancora più evidente sul nostro fisico.