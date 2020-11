C’è chi li ama e chi li odia. Impossibile stare nel mezzo. I ravanelli, da sempre presenti nella nostra dieta, ormai passano inosservati sotto i nostri occhi. Non sospettiamo neanche che questo ortaggio possa avere moltissime proprietà benefiche.

Se ci chiediamo come far stare meglio il nostro organismo con questo insospettabile ortaggio, la risposta è semplicissima: mangiamolo regolarmente. I ravanelli contengono infatti acido folico, vitamina C, fosforo, magnesio, vitamine del gruppo B, ferro, potassio e vitamina E. Inoltre, sono poveri di calorie, contenendone solo 15 per ogni 100 grammi di ortaggio.

I ravanelli fanno bene alla pelle e ai reni

Grazie alle vitamine del gruppo B presenti nei ravanelli, questo ortaggio porta molti benefici alla nostra pelle. Soprattutto se soffriamo di pelle impura o acneica, inserire ravanelli nella nostra dieta aiuta a depurare, decongestionare e a disinfiammare il volto. È davvero un ottimo alleato per combattere le imperfezioni del nostro viso.

Le proprietà depurative e disinfiammanti dei ravanelli li rendono anche ottimi alleati dei nostri reni. Aggiungendo a ciò la proprietà diuretica di questo ortaggio, è chiaro come mangiare ravanelli aiuti nell’eliminare tossine accumulate nei reni.

Ortaggio nostro alleato per i malanni di stagione

Chi avrebbe mai pensato che i ravanelli potessero aiutarci a combattere i malanni di stagione? Ecco ancora una volta come far stare meglio il nostro organismo con questo insospettabile ortaggio.

Il ravanello ha anche infatti proprietà sedative. Queste aiutano notevolmente in caso di febbre, bronchite e tosse. Le sue proprietà disinfiammanti e disinfettanti combattono invece eventuali infezioni legate a questi disturbi. Per godere di queste proprietà si consiglia di bere succo di ravanello o di usarlo per fare infusi e decotti caldi.

Come utilizzare quotidianamente il ravanello

Il metodo più semplice per inserire il ravanello nella nostra dieta quotidiana, è aggiungerlo alla nostra insalata di contorno tagliandolo a rondelle sottili e mangiandolo crudo.

In alternativa, se i nostri figli non gradiscono il ravanello, si può preparare uno spuntino gustoso friggendo questo ortaggio in pastella o glassandolo con zucchero in padella. In questo modo anche i più riluttanti non potranno dire di no al ravanello.