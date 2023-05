Dimagrire e avere un fisico resistente anche dopo i 50 anni? Ecco quante volte al giorno devi fare le scale per riuscirci

I medici suggeriscono di fare le scale spesso per combattere il mal di schiena e tenere il fisico in movimento. Fare le scale può dare però tanti benefici in più che non conosciamo. Non sappiamo quante volte farle e quando farle. Le ultime notizie.

Se siamo intrappolati dentro una vita frenetica e non abbiamo tempo di andare in palestra, smettiamo di prendere l’ascensore e facciamo le scale. Se abitiamo ai piani alti è ancora meglio, l’esercizio sarà più salutare. Perché? Fare le scale è un modo veloce e per niente costoso di praticare attività cardio che fa aumentare l’ossigenazione dei tessuti e migliora le prestazioni dell’apparato cardiovascolare. Rinforza la muscolatura di glutei, cosce e polpacci ed è un vero e proprio sport aerobico se abbiamo superato i 50 anni.

Anche le ossa ne traggono beneficio e con questa attività potremmo cercare di contrastare l’osteoporosi se ne soffriamo. Facendo le scale perdiamo 8 calorie al minuto che aumentano quando incrementiamo la velocità. Quindi se vogliamo perdere peso dimentichiamoci dell’ascensore e facciamo si che le scale diventino il nostro miglior alleato. Ma quanti gradini dovremmo fare per ottenere dei risultati concreti?

Dimagrire e avere un fisico resistente, gli studi confermano che dobbiamo fare le scale

Secondo gli studi delle Università canadesi sarebbero 60 i gradini da fare per stimolare l’apparato cardiovascolare e tonificare la muscolatura. Se siamo già allenati facciamoli in 20 secondi e ripetiamo la sequenza 3 volte per 3 giorni a settimana. Se non siamo allenati basiamoci sulla nostra autonomia. Quanto sforzo siamo in grado di fare? Partiamo da qui. Poi incrementiamo e utilizziamo i 60 gradini in 20 secondi come obiettivo. In seguito quando la nostra forma sarà nettamente migliorata potremo ripetere questo esercizio più volte durante la settimana.

Evitiamo di fare gli scalini con le buste della spesa, con borse a tracolla, con calzature che non siano indicate. Si tratta di un vero e proprio mini allenamento. Non di un compito da prendere alla leggera. È necessario prepararsi allo sforzo con un mini riscaldamento. Potremmo fare 60 saltelli sul posto seguendo una serie di 20 saltelli intervallati da qualche secondo di riposo. In questo modo eviteremo infortuni o problemi alle articolazioni. Si chiamano esercizi snack e sono fondamentali quando non abbiamo una base atletica utile che ci permetta di affrontare un impegno fisico.

Tabella per 3 mesi

Dimagrire e avere un fisico resistente dopo i 50 anni è possibile anche senza la palestra. Fare le scale ci aiuta ma può essere anche un modo indolore per rompere il ghiaccio. Se abbiamo intenzione di fare attività fisica più seriamente cominciamo con i 60 gradini e vediamo come reagisce il fisico. Potrebbe essere un primo step utile e illuminante.

Se vogliamo ottenere progressi in fretta facciamo gli esercizi al mattino presto. Il primo mese possiamo appena svegli fare gli esercizi snack e 15 minuti di scale con lo sforzo massimo per salire e il recupero durante la discesa. Appena ci sentiamo pronti facciamo l’allenamento 3 volte a settimana. Il secondo mese dopo il riscaldamento incrociamo i passi per almeno 10 volte durante la salita e portiamo il tempo dell’esercizio a 20 minuti. Appena ci sentiamo pronti usiamo un manubrio di 2 chili che terremo nelle mani mentre saliamo. Il terzo mese facciamo i gradini 2 alla volta con i manubri in mano e portiamo il tempo a 25 minuti per 3 volte a settimana. I risultati saranno garantiti.