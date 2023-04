Il segreto per dimagrire più velocemente mentre cammini. La scienza svela come perdere 10 Kg in modo stabile

Con la primavera e l’estate cambiano le esigenze del nostro corpo e si sente la voglia di acquistare un peso forma. Fra le tante attività che si possono fare camminare è alla portata di tutti. Ci permette di perdere stabilmente 10 kg per un fisico snello. Ora andremo a spiegare il segreto per dimagrire più velocemente mentre cammini.

Questo esercizio è connaturale al nostro corpo e si riesce a muovere allo stesso tempo i muscoli delle gambe e quelli legati al senso di equilibrio. È un modo allora molto interessante per salvaguardare la salute, acquisire una cerca forma e anche dimagrire nel modo giusto.

Benefici della camminata: meno stress e invecchiamento

Camminare è un’attività naturale adatta a tutti, bambini, adulti e anziani. Il fatto stesso che per praticarla si esce di casa è di per sé già un vantaggio. Meglio se si ha la possibilità di camminare all’interno di un parco o di una strada costellata da alberi. Inoltre camminare fa bene anche al morale, migliorando l’umore e riducendo lo stress. Si abbassa anche quella sorta di ansietà che a volte ci prende durante la giornata.

Un altro vantaggio del camminare è che bastano 30 minuti per far aumentare la quantità di antiossidanti nel corpo. Un effetto che serve a combattere i radicali liberi la causa dell’invecchiamento cellulare. Le nostre cellule perciò ringiovaniscono grazie all’azione del camminare a piedi.

Se si riesce a camminare per 30 minuti si attiva a fondo la circolazione del sangue con effetti positivi sul sistema cardiovascolare. Infatti quando rimaniamo inattivi, si abbassano sia le capacità respiratorie come anche quelle cardiache. Basta osservarci quando si salgono le scale, che subito ci viene il fiatone. Oppure a volte bisogna attraversare la strada e allora ci viene l’ansia.

Meglio camminare o fare una dieta

Passeggiare è una delle attività più semplici, ma anche più efficaci per perdere peso. Ma esiste il segreto per dimagrire più velocemente mentre cammi. Uno studio fa vedere come persone che avevano camminato per un’ora al giorno per 5 giorni, erano dimagrite di più rispetto a chi seguiva solo una dieta. L’aspetto più interessante è che camminare almeno 30 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana, permette di non riprendere peso.

Come camminare per perdere peso

La regola base che ci permette di dimagrire è fare 30 minuti di camminata 5 volte a settimana. In questo modo si bruceranno circa 150 calorie a giorno, per un totale di 750 calorie a settimana. Il fattore importante è di praticare la camminata ogni giorno e non fare un’unica lunga camminata per tutta la settimana. Quest’ultimo modo infatti non incide alla lunga sul metabolismo e così poco dopo tempo si riacquista il peso perso. Bisogna fare attenzione anche ad alcune sostanze che fanno ingrassare, e che aumentano il grasso viscerale.

Quanto tempo o quanti Km fare per dimagrire di 1 Kg

In genere per mantenersi una buona salute bastano 6.000 passi al giorno. Per poter dimagrire invece bisogna aumentare a 10.000 passi al giorno. Trasformando i numero di passi in chilometri, avremo circa 7,5 Km di camminata. Tuttavia 5 Km al giorno in genere sono già considerati una distanza accettabile, che si percorre in un’ora di camminata.

In questo modo bruceremo circa 1.500 calorie a settimana, ovvero 6.000 calorie al mese. Una quantità che corrisponde a un dimagrimento di circa 1 Kg. Così per perdere 10 Kg occorreranno circa 10 mesi. Potrebbe sembrare poco, ma invece è tanto, perché sono chili persi in modo tale che sarà difficile riprenderli.

Il segreto per dimagrire più velocemente mentre cammini e l’ora migliore per farlo

Uno studio pubblicato sulla rivista Physiological reports, mostra come l’orario migliore per camminare e perdere peso è il pomeriggio. Infatti quest’orario dà dei risultati migliori rispetto a chi cammina ad esempio al mattino.

Inoltre gli studiosi hanno scoperto che per dimagrire più velocemente basta prendere una tazzina di caffè prima di andare a camminare. Infatti quelli che lo facevano, avevano risultati migliori nelle calorie consumate, rispetto a quelli che non avevano bevuto caffè. Un motivo in più per poter rendere più piacevole la camminata. Tuttavia per le persone che non possono uscire per camminare, alcuni film possono aiutare a ricreare gli effetti positivi di una passeggiata.