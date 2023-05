Sbiancare i panni in lavatrice: il rimedio delle nonne e quello profumato dell’Africa per un bucato splendente   

Quando si fa il bucato in lavatrice tutti si attendono è di avere dei panni perfettamente sbiancati. Scopriamo allora l’antico rimedio delle nonne e quello naturale delle tribù africane.

La lavatrice è un elettrodomestico molto utile in casa che ci risparmia notevoli fatiche. Una di queste è il lavaggio del piumone che si fa prima di riporlo nella cassa o in armadio in vista dell’estate.

È anche però un elettrodomestico che consuma molta energia e il cui funzionamento bisogna tenere sotto controllo. Ci sono degli orari in cui fare il bucato costa molto meno. La domenica e i giorni festivi, risultano i migliori per poter risparmiare sull’elettricità.

Sbiancare i panni in lavatrice: il rimedio delle nostre nonne

La funzione principale della lavatrice è di lavare i panni e con il programma giusto, possiamo farlo bene. Tuttavia qualche piccolo trucchetto ci permette di avere un bucato migliore e splendente. A volte basta aggiungere un ingrediente al detergente di lavaggio e il risultato ci può sorprendere. Un trucchetto delle nostre nonne e anche molto efficace è il seguente.

Una volta riempito il cestello della lavatrice di panni, poi si versa il detersivo nella vaschetta apposita. Aggiungiamo allora dell’aceto di vino bianco al ciclo di lavaggio. L’aceto di vino bianco ha diverse proprietà e in lavatrice ci aiuta ad ottenere due effetti: panni sbiancati e senza macchie e dei colori più vivi. Infatti l’aceto aumenta il potere sbiancante del detergente da bucato ed elimina la trasmigrazione dei colori. Ne basta un mezzo bicchiere o poco meno, da aggiungere direttamente nella vaschetta insieme al detersivo.

Ha anche altre proprietà, come quella di ridurre l’effetto negativo del calcare. Per la lavatrice, vuol dire vita più lunga e per i panni, un risultato più morbido. Infatti quando si aggiunge l’aceto in genere non è necessario aggiungere l’ammorbidente.

Il rimedio naturale che viene dall’Africa

Sbiancare i panni in lavatrice: il rimedio è anche quello utilizzato da popoli o etnie del continente africano. Si tratta di rimedi naturali ed anche efficaci. I panni in genere non si lavano in lavatrice ma si portano al fiume. Inoltre in Africa al posto dell’aceto di vino che è di difficile trovare si utilizza il succo di limone.

Poiché contiene acido citrico, ha anch’esso un effetto sbiancante. Quando c’è una macchia su un indumento, basta strofinarla delicatamente con un tocchetto di limone prima si metterla in lavatrice. Così anche se si stesse lavando a mano. Se il bucato si fa in lavatrice, come per l’aceto bianco, possiamo aggiungere un po’ di succo di limone nella vaschetta del detersivo. Il succo va filtrato con un colino prima di utilizzarlo. Il risultato sarà splendente e anche gradevolmente profumato.

Con questi semplici rimedi il nostro bucato brillerà di più.