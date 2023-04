Cosa mangiare per perdere peso? Ecco la dieta di Milla Jovovich che disintossica il corpo e non invecchia la pelle

Dimagrire a tavola è una missione possibile. Certo, l’esercizio non deve mancare, ma coi giusti alimenti possiamo mantenerci sani. Lo sa bene Milla Jovovich, che a 47 anni, e tre figli dopo, è sempre più affascinante. Ma qual è il suo segreto di bellezza? Sembrerebbe una dieta particolare, che avrebbe affermato di seguire da tempo. Ecco in che cosa consiste la sua alimentazione: niente di proibitivo!

Mangiare bene è fondamentale per curare il proprio corpo e mantenerlo giovane. Ci sentiamo spesso ripetere da medici e nutrizionisti questo concetto, ma facciamo fatica ad applicarlo. Forse, una spinta potrebbero darcela le star che ammiriamo, che di certo non sono così belle per puro caso. Pensa a Milla Jovovich, che i più giovani ricorderanno come protagonista nell’horror apocalittico Resident Evil. La stessa attrice ha confessato di seguire una certa dieta, che l’ha portata a risultati invidiabili. In effetti, anche se si avvia verso la mezza età, ha ancora un fisico a clessidra e una pelle perfetta. Ma cosa mangia di specifico?

Ecco cosa mangiare per perdere peso: la dieta antinfiammatoria

È da diversi anni che la Jovovich ha dichiarato di praticare la cosiddetta dieta antinfiammatoria. Ma di cosa si tratta? In sostanza, sarebbe un regime alimentare che premia il consumo di frutta e verdura e bandisce i cibi processati.

La bellissima star sovietica avrebbe specificato come spesso e volentieri prepari da sé il pranzo e la cena. In questo modo ne controllerebbe gli ingredienti, includendo solo quelli più benefici. Secondo l’attrice, infatti, mangiare spesso fritti danneggerebbe le cellule del corpo e provocherebbe infezioni. Il risultato sarebbe una pelle secca e decisamente più vecchia.

Dai cereali al tè verde, con qualche sgarro nel mezzo

Passiamo dalla teoria ai fatti: vediamo cosa mangiare per perdere peso e vivere bene secondo la Jovovich. Lei parte dalla colazione: via libera a una bella tazza di cereali col latte scremato. Si replica a metà mattinata, con un frutto fresco e una fetta di formaggio magro. Al momento del pranzo, invece, si arricchisce la tavola con degli involtini a base di foglie di lattuga e carne di pollo tailandese. Nel pomeriggio ci si può concedere uno spuntino con salmone al vapore e pilaf integrale, con una tazza di tè verde da sorseggiare.

Sarebbe questa la dieta che avrebbe portato la Jovovich ad avere una forma fisica ottimale. Tuttavia, lei stessa avrebbe ammesso di concedersi qualche piccola prelibatezza alla quale non saprebbe resistere, anche se raramente. Ma non pensiamo di poter conseguire gli stessi risultati senza un buon allenamento. Al riguardo, potremmo seguire proprio l’esempio dell’attrice, che alterna sessioni di HIIT a esercizi cardio più volte alla settimana.