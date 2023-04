Dimagrire dopo le feste con l’allenamento di Gigi Hadid: ecco i suoi 4 esercizi preferiti da fare in casa per degli addominali scolpiti

Gigi Hadid è una delle modelle del momento. Puoi prendere spunto dalla sua routine di allenamento per perdere peso dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta. Ti illustriamo alcuni dei suoi esercizi preferiti.

Gigi e sua sorella Bella Hadid sono sulla bocca di tutti. La loro bellezza e grazia è indiscutibile e non a caso sono apprezzatissime dalle più grandi case di moda. Ma qual è il segreto per la loro forma fisica perfetta? Sicuramente una dieta ferrea ma anche tanta attività fisica.

Proprio per questo puoi prendere spunto dalla routine di allenamento di Gigi Hadid per dimagrire e depurarti dopo gli eccessi delle feste. In questo modo dirai addio al gonfiore e potrai anche avere una forma fisica migliore. Ti sveliamo alcuni dei suoi esercizi preferiti che puoi anche fare a casa. Non avrai bisogno di attrezzature o pesi, ma solo di un tappetino da yoga.

Dimagrire dopo le feste con l’allenamento di Gigi Hadid: ecco gli esercizi che preferisce

Uno degli allenamenti a cui la modella si sottopone consiste in 3 serie da 40 addominali, seguite da 3 serie da 40 crunch a bicicletta (apprezzati anche da Miranda Kerr) e da un plank dalla durata di 1 minuto di tempo.

Se sei alle prime armi, puoi provare a dividere quest’ultimo in due sessioni da 30 secondi o addirittura in quattro da 15. L’importante è che, con il passare del tempo, tu riesca a rimanere in posizione di plank quanto più a lungo possibile. Questi esercizi ti aiuteranno ad avere degli addominali molto forti. Tuttavia, se hai una massa grassa troppo alta non saranno visibili.

A questi tre esercizi puoi abbinare anche dei leg raises, che servono a loro volta ad allenare l’addome. Ecco, quindi, come dimagrire dopo le feste con l’allenamento di Gigi Hadid. Ricorda anche di fare una dieta equilibrata e in linea con il tuo fabbisogno, altrimenti non perderai peso.

Gli sport praticati dalla modella

Così come sua sorella Bella, Gigi è una grande fan della fit boxe. Le due si allenano nello stesso club e lo fanno con grande passione. Anche questo sport è il segreto della loro forma fisica impeccabile, che le rende belle e slanciate come poche.

Quante volte si allena a settimana Gigi Hadid

Oltre a seguire una dieta ferrea, che prevede tantissime proteine e pochi carboidrati, come ormai avrai capito Gigi si allena molto spesso. Quanto, nello specifico? Ben quattro volte a settimana.

