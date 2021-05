Molte Lettrici, una volta raggiunta la fatidica soglia dei 50 anni, vorrebbero rimettersi in forma in maniera intelligente e funzionale. Tutti vogliono dimagrire, ma i sacrifici che ci vogliono sono meno desiderabili. Soprattutto, fare da soli diventa sempre meno consigliato. E consigliabile. Il corpo ha necessità diverse da quelle di un adolescente. E bisogna sempre e comunque rivolgersi a uno specialista – che sia dietologo o nutrizionista – per avere un consulto preciso su sé stessi.

Chiarito questo, i principi alla base di una buona abitudine alimentare sono comunque importanti da conoscere e acquisire. Per le donne, soprattutto, dimagrire bene dopo i 50 anni è possibile, basta seguire questi accorgimenti consigliati dagli esperti.

Gestire bene i carboidrati

Un errore comunissimo riguarda il luogo comune secondo il quale vadano eliminati i carboidrati da una dieta per dimagrire. La verità è che quando si rinuncia a questi alimenti per un tempo continuato, e soprattutto quando lo si fa da sole, si può incorrere in una condizione di insulino resistenza.

Questo vuol dire rendere l’organismo incapace di gestirli quando poi li si reintrodurrà, provocando di nuovo l’accumulo di chili indesiderati. Anche eliminarli dalla cena non va bene. Hanno un effetto positivo sull’umore, sul sonno e sull’idratazione.

Allo stesso modo, è sbagliato mangiare solo o quasi carboidrati in un pasto. Ad esempio, la classica colazione fatta solo con il cornetto. Non sazia e provoca poi fame e sonnolenza. Altro trucco: mai combinare troppi carboidrati e grassi insieme.

Anche le proteine sono importanti

Le proteine possono essere ricavate da diverse fonti. Non necessariamente dalla carne rossa.

Per questo, bisogna imparare a gestirle al meglio, inserendone una piccola quantità ad ogni pasto. Questa categoria di alimenti non viene, infatti, “conservata” come accade per grassi e carboidrati. Addirittura sarebbe opportuno iniziare fin dalla colazione.

Infine, se ci si impegna dimagrire bene dopo aver superato i 50 anni è possibile, basta seguire questi accorgimenti consigliati dagli esperti. Come ad esempio non farsi mai mancare le fibre, contenute nella verdura, nei legumi e nella frutta fresca. Mai farsele mancare!