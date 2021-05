Il deodorante è un cosmetico fondamentale per la vita di tutti i giorni, utile a tenere lontano cattivi odori che possono imbarazzare. È difficile pensare di poter uscire di casa senza averlo applicato sulla pelle.

Quelli in commercio accontentano le varie richieste e necessità: idratanti, per pelli sensibili, senza alcol. È importante scegliere con cura il proprio deodorante, per non causare conseguenze a tutto il fisico. Si deve sempre leggere l’etichetta con gli ingredienti e scartare quello che contiene sostante possibilmente nocive. Quindi perché non prepararlo in casa con elementi naturali, risparmiando anche qualche euro.

Ecco perché tutti dovrebbero scegliere questo deodorante per avere ascelle sempre profumate e fresche senza irritazioni.

Deodoranti naturali fai da te

Esistono dei rimedi per profumare le ascelle ed evitare irritazioni.

Si può utilizzare il bicarbonato direttamente sulla pelle leggermente bagnata, donerà freschezza per ore. Questo è il metodo più semplice possibile.

Se si preferisce tenere il deodorante in uno spruzzino, si potrà invece preparare una miscela. Mischiare mezzo bicchiere di acqua distillata con 2 cucchiai di bicarbonato e uno di amido e a piacere un paio di gocce di olio essenziale, e lasciare riposare per 30 minuti. Dopo aver rigirato gli ingredienti sarà pronto da versare nel contenitore che si preferisce.

Contro la sudorazione si può intervenire con l’aloe vera, non possiede sostanze tossiche anzi è indicata nel trattamento di cure di bellezza. La pelle sarà idratata e protetta per tutta la giornata. Creare un composto con mezzo bicchiere di aloe vera, un cucchiaino di olio di cocco e poche gocce di tea tree oil e spalmare sull’ascella più volte nell’arco delle 24 ore.

Sia se si produce in casa o si acquista, l’importante è anche contribuire a non inquinare l’ambiente scegliendo un deodorante ecosostenibile.

