Non tutti i mali vengono per nuocere. Con il coronavirus una gran fetta di italiani ha potuto apprezzare l’utilità di determinate tecnologie. Senza ombra di dubbio è avvenuta la digitalizzazione degli italiani: scopriamo i servizi che utilizziamo.

L’analisi della Nomisma-Crif ha messo in evidenza come l’online e il mobile banking vengono reputati servizi fondamentali dagli italiani. Restando chiusi tra le mura di casa molti hanno usufruito di servizi offerti “da remoto”. Tra questi rientrano i servizi bancari che hanno reso felici gli italiani per la facilità d’uso e soprattutto per aver evitato di uscire di casa.

Cambierà qualcosa?

L’orientamento ad usare i servizi online continuerà anche ora che ci possiamo recare direttamente alle filiali degli istituti di credito. Gli italiani con il conto corrente hanno scoperto che molti servizi possono essere sfruttati comodamente da casa tramite internet con il mobile banking oppure rivolgendosi direttamente al call center. In questo modo si eviteranno file nelle sedi bancarie anche per le operazioni più semplici. Spesso il cittadino va in banca allo sportello per il controllo e gestione del conto corrente, l’esecuzione di bonifici, ricaricare carte elettroniche oppure per pagare le utenze. Tutte queste operazioni si possono fare direttamente dal pc oppure dallo smartphone.

Il dubbio che assale

Una poca educazione alla tecnologia di gran parte degli italiani crea più di un dubbio nell’utilizzare la digitalizzazione. Molti non si sentono preoccupati nell’usufruire di servizi digitali e online. L’idea di poter subire un furto di informazioni e dati personali è un freno nell’usare con consuetudine i vari servizi, non solo bancari ma anche di acquisto presso siti e-commerce.

Come evitare la truffa

Ormai le indicazioni di come evitare di rimanere vittime di truffe online sono all’ordine del giorno. Basta non aprire email o sms contenenti link che non si conoscono i mittenti, non dare i propri dati personali, installare l’antivirus. Se riusciamo ad apprendere strategie di prevenzione la digitalizzazione degli italiani avverrà nel verso giusto.