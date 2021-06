Questo è il periodo in cui gli amanti delle conserve e delle marmellate iniziano a trascorrere ore ed ore in cucina per preparare confetture e composte. À volte capita, però, sia ai neofiti del sottovetro che ai guru della pectina, di trovarsi a fine cottura con una marmellata liquida.

3 fantastici metodi per rimediare ad una marmellata venuta troppo liquida

Una delle confetture con le quali si verifica spesso questo inconveniente è quella di prugne ma lo stesso problema può presentarsi anche per la marmellata di fragole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ci sono dei segreti, però, per rimediare “in corsa” ad una marmellata poco densa, andiamo a scoprire quali sono illustrando, appunto, di seguito, 3 fantastici metodi per rimediare ad una marmellata venuta troppo liquida.

La pentola

Occorre cambiare il tegame e trasferire la confettura liquida dalla classica pentola profonda con i bordi alti ad una padella più larga e bassa. In questo modo andremo ad aumentare l’esposizione all’aria e pertanto incrementerà anche la capacità di evaporare dell’acqua contenuta nella marmellata.

L’agar agar

Si tratta di un gelificante, un addensante totalmente naturale, ideale anche per vegani. L’agar agar è derivato da alghe rosse e pertanto prima di mangiare la confettura occorre avvertire della sua presenza in caso di allergie.

L’agar agar si trova sotto forma di polvere e viene aggiunto solitamente a fine cottura. Non bisogna spaventarsi se non si verifica subito l’effetto desiderato. Infatti l’agar agar agisce quando è freddo quindi dopo aver invasato.

È possibile procurarsi l’agar agar anche al supermercato ma lo si trova soprattutto in erboristerie, negozi bio e veg. Ha un costo di circa 3 euro per 20 grammi. Ne basta veramente pochissimo però! Per un chilo di fragole bastano soli 6 grammi di agar agar.

Frulliamo tutto

Altro consiglio che sicuramente tutti conosceremo già ma vale sempre la pena di ricordarlo è quello di frullare il composto. Nel caso sia venuta troppo liquida meglio rinunciare ai pezzettoni di frutta e frullare tutto insieme con un mixer ad immersione.

Abbiamo visto, quindi, come porre rimedio ad una marmellata eccessivamente liquida! Qui troviamo, invece, la ricetta di una straordinaria marmellata che non troveremo nei supermercati.