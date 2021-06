In questa torrida estate tanto desiderata, tutti sentiamo un po’ l’esigenza di viaggiare e di rivivere quella dimensione di libertà che ci è tanto mancata. Per molti però, l’idea di ritrovarsi in spiagge eccessivamente affollate potrebbe non essere particolarmente gradita. C’è chi preferisce una vacanza diversa, all’insegna della scoperta o della natura, o magari chi non si vuole precludere alcuna di queste possibilità.

Una meta che può accontentare tutte le esigenze se si dispone di tempo è la Grecia, ricca di storia, natura e cultura e con costi tutto sommato abbordabili.

Chiunque ricerchi bellezza, pace e serenità deve assolutamente visitare questo luogo magico

Oggi vogliamo proporre ai nostri lettori una località della Grecia dal fascino mistico e indimenticabile, le Meteore. La parola meteora deriva dal greco e significa “rocce in aria” ed è proprio di questo che si tratta. Le meteore sono infatti 24 pinnacoli di roccia levigata che si innalzano nella valle del Peneo. Sulla loro sommità sono abbarbicati dei monasteri ortodossi che sembrano sospesi nell’aria e che contribuiscono a rendere il paesaggio ancor più suggestivo. Risalgono all’epoca bizantina e sono patrimonio dell’umanità UNESCO.

Quali visitare

Di questi monasteri solo sei su 24 sono ancora abitati e possono essere visitati grazie a scale in muratura o scavate nella roccia. Fino al secolo scorso erano accessibili solo con corde o scale a pioli. Il più bello e semplice da raggiungere è sicuramente il monastero di Santo Stefano.

Mentre per i più sportivi e amanti dell’avventura consigliamo quello della Sacra Trinità. Compenserà la fatica compiuta per raggiungerlo con un panorama da togliere il fiato. Chiunque ricerchi bellezza, pace e serenità deve assolutamente visitare questo luogo magico.

Per chi ama il mare e la movida

Dal 14 maggio 2021 è possibile spostarsi da una regione all’altra della Grecia, isole incluse. Rispettando tutte le regole contro la diffusione del Covid 19, si potrà quindi viaggiare liberamente in questo luogo meraviglioso.

Pertanto i lettori incuriositi dalle Meteore ma amanti del mare e della movida potranno organizzare un itinerario variegato senza precludersi nulla. Difatti le Meteore, distano solo 2 ore da Corfù.

Corfù

Si tratta della seconda isola più grande dell’arcipelago delle Ionie, dopo Cefalonia. Un’isola dal mare cristallino e dalla natura incontaminata, famosa anche per la movida notturna. Inoltre è perfetta come punto di partenza per escursioni verso grotte e spiagge vicine nonché per gite in barca alla scoperta delle isole vicine.

Un consiglio

Chi intende recarsi in questi luoghi deve informarsi molto bene circa le regole contro la diffusione del Covid 19, il mancato rispetto delle stesse potrebbe costare caro, sono previste sanzioni fino a 5.000 euro.