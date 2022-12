Difficile prevederlo ma questi giubbotti sono considerati perfetti per vestiti lunghi da cerimonia

Anche nelle occasioni più eleganti la pelle può diventare un’arma in più. Molto utilizzata in passato, è tornata di moda negli ultimi anni affermandosi quest’inverno. Le star non sanno più rinunciarci

Versatilità e modernità sono le parole chiave per i giubbotti in pelle che in questo autunno-inverno sono stati scelti da stilisti e star della moda e dei social per abbinarli ai vestiti lunghi. Anche per le feste più importanti e per le cerimonie, il chiodo viene indossato come un parka sopra abiti chic e di alta moda.

Il contrasto tra formale e trasgressivo ha attirato l’attenzione e l’interesse degli appassionati dello shopping con la benedizione dei personaggi più in vista. Chiara Ferragni è un esempio, utilizza la giacca in pelle per evidenziare i vestiti più eleganti accompagnati da accessori preziosi e costosi.

Persino le grandi forme in tulle rosa o bianco prevedono la possibilità di un giacchetto corto in pelle nera. E le gonne al ginocchio con gli spacchi e le trasparenze sexy che slanciano la figura ottengono maggiore successo con le giacche da motociclista.

Per chi non è amante dei tacchi ma delle cuissardes, il look total black è d’obbligo con il giubbotto in pelle che in questi casi sposa perfettamente eleganza e provocazione.

Le star lo hanno capito prima

Difficile prevederlo ma questi giubbotti sono presenti nelle riviste con maggiore frequenza rispetto alle stagioni precedenti. Sui tabloid più importanti troviamo la giacca da aviatore Guess, quella a doppio petto Max Mara, quella da motociclista DeFacto. Ma anche il chiodo classico con lavorazioni particolari sulle cerniere pare essere molto apprezzato. E le passarelle si sono riempite, e continuano a farlo, di pelle declinata in tutte le forme, i colori e le lunghezze.

Coat invernali e blazer possono essere indossati in ufficio o nel tempo libero. Il marchio Schott ha fatto scuola e, proprio ora che sembra essere passato in seconda linea, la pelle ha riconquistato terreno diventando un vero e proprio simbolo. Dakota Johnson, Heidi Klum, Jessica Alba e Oliva Wilde la indossano dal 2017 e dopo diversi anni anche tante altre star si sono convinte. Ricami e borchie accompagnano vestiti floreali o a righe con tessuti delicati non proprio invernali. Sandali e stivali completano gli outfit che spesso sfidano il freddo pur di non rinunciare all’eleganza e al trend.

Difficile prevederlo ma questi giubbotti che arrivano dal passato ci hanno proprio conquistato

Il leather jacket ha reminiscenze grunge, ma nelle passerelle perde il lato provocatorio diventando glamour e raffinato. E la pelle conquista tutti. I trench sono sempre di moda ma sono le giacche cropped ad avere i fari puntati durante le sfilate.

Total black sempre al centro dell’attenzione ma non solo. Anche i colori vivaci entrano in gioco. Giacche in pelle con sfumature accese e audaci come il rosso laccato. E non sono da meno le giacche oversize, ormai una vera e propria alternativa ai cappotti. Alcuni modelli stanno ripercorrendo il successo che sin dall’inizio della stagione fredda hanno ottenuto i piumini.

L’inserimento della pelliccia

Anche i giubbotti in pelle presentano il collo di pelliccia e le maxi tasche. Un look metropolitano che le donne di successo confermano addirittura alle cerimonie più importanti. Per chi soffre di nostalgia, questo salto nel passato con numerose innovazioni è una vera e propria rinascita.