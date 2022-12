Per avere un orto strepitoso in primavera, ecco i 5 passaggi da seguire anche durante le vacanze

Uno dei modi migliori per impiegare il tempo libero che abbiamo a disposizione durante le vacanze, è sicuramente il giardinaggio. Infatti, anche se le temperature sono basse, c’è sempre qualcosa da fare nell’orto, soprattutto in vista della nuova stagione.

Passato il Natale, ora davanti a noi abbiamo qualche giorno di relax, almeno fino a Capodanno, quando riprenderanno i festeggiamenti. Per sfruttare al meglio il tempo libero a disposizione, possiamo svolgere diverse attività.

Oltre a leggere dei libri, o guardare film e serie TV, un ottimo modo per impiegare il proprio tempo può essere dedicarsi al giardinaggio. Nonostante le temperature non siano ideali per la coltivazione, infatti, si possono fare tantissime cose, come vedremo più in dettaglio nel corso dell’articolo.

Tutti i consigli necessari per avere un orto strepitoso in primavera

Durante le vacanze natalizie, dunque, ci sono diversi lavori che possiamo svolgere per prenderci cura del giardino, dell’orto, o delle piante sul balcone.

Un’attività da fare al più presto, ad esempio, è la potatura delle piante, in particolare arbusti e alberi da frutto. Essendo questi ultimi in uno stato di riposo vegetativo, questa operazione darà loro l’energia necessaria per crescere nei prossimi mesi. Tuttavia, bisogna assicurarsi di conoscere le esigenze specifiche di ogni pianta, perché non tutte si sviluppano allo stesso modo. Per potare le piante ci si deve munire di cesoie, o di un segaccio, che siano puliti e in buone condizioni.

Sempre per via delle temperature più rigide, è importante anche proteggere le piante, soprattutto quelle più sensibili al freddo. Per fare ciò, si potrebbero utilizzare coperte, teli in plastica, o in TNT, da applicare principalmente durante la notte o quando le temperature si attestano sotto lo 0. Altri strumenti utili possono essere i vasi riscaldanti, i tunnel e le serre in plastica oppure le luci a infrarossi.

L’importanza della pulizia e della pianificazione delle culture

Tra gli altri lavoretti da fare durante queste vacanze, non può mancare anche la pulizia e l’organizzazione del giardino, o del prato. Nel primo caso, bisognerà rimuovere le foglie secche accumulatesi nel tempo, per dare un po’ di ordine al nostro spazio esterno e permettere alle strutture vegetative di respirare. Inoltre, nel caso in cui avesse già iniziato a nevicare, è necessario anche liberare il giardino dalla neve.

Per quanto riguarda l’organizzazione, invece, è importante predisporre il terreno adesso per avere un orto strepitoso in primavera. Quindi, sarà fondamentale rimuovere le erbacce, poiché assorbono acqua e nutrienti a discapito delle piante e, successivamente, vangare e livellare il terreno. Questi passaggi andranno a favorire non solo il drenaggio dell’acqua ma permetteranno alle piante di ricevere una quantità uniforme di acqua e luce solare.

Ecco le piante da coltivare durante le vacanze

Infine, si può anche decidere di coltivare qualche pianta invernale. Ebbene sì, per alcune piante il freddo potrebbe non essere un ostacolo. Tra queste abbiamo ad esempio, i cavoli, le rape, gli spinaci, le carote, i porri, il prezzemolo e le cipolle. Tuttavia, è importante precisare che in particolari condizioni climatiche avverse, come vento e freddo rigido, è preferibile coprire le piantine con i dispositivi consigliati in precedenza.