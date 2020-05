Nei primi giorni della pandemia girava voce che ci fossero integratori naturali in grado di contrastare il coronavirus. Voci risultate prive di fondamento, ma con importanti note di medici e studiosi a supporto del fatto che un fisico che assume integratori naturali, reagisce meglio agli agenti esterni. Per questo vale sempre il concetto di difenderci da virus, batteri e malattie stagionali con gli integratori naturali.

Se non ci fosse il sistema immunitario

Se l’uomo non fosse dotato di un sistema immunitario in grado di combattere i virus, sarebbe come un cavaliere privo di armatura e corazza. Esso infatti non solo ci protegge dai virus e batteri, ma ripara i danni provocati e mantiene l’allerta su tutto ciò che può rivelarsi nocivo per il nostro fisico. Attenzione però che il sistema immunitario ha bisogno di un valido scudiero: l’alimentazione corretta. Uno ha bisogno dell’altro, per non invalidare l’azione combinata.

Come difendere il nostro organismo: gli integratori

Posto che il nostro organismo va aiutato anche con la difesa del suo sistema immunitario, la domanda è se è possibile difenderci da virus, batteri e malattie stagionali con gli integratori naturali. La risposta è ovviamente positiva, ma va formulata assieme al consenso del nostro medico o di uno specialista. Anche gli integratori, che sono concentrati di vitamine, sali minerali e sostanze benefiche, possono comunque dare adito a reazioni allergiche o a controindicazioni. Qualora si avvertano delle carenze vitaminiche o di ferro, o di potassio, per esempio, è bene fare delle analisi del sangue, e, previa consultazione medica, assumere gli integratori ad hoc.

Gli integratori dello sport, stesso ruolo, maggiore efficacia

Allo stesso modo quelli sportivi. Anzi, la loro scelta è ancora più importante! Non tutte le discipline sono uguali e contemplano lo stesso tipo di sforzo. La resistenza ha bisogno di determinati integratori, la forza di altri, la velocità di altri ancora. E gli integratori sportivi sono i primi difensori del sistema immunitario. In ambito sportivo ci si può rivolgere a consulenti esperti, a medici dello sport, a farmacie che al loro interno vantano personale in grado di indicarci l’integratore giusto per il nostro sport. Per prevenire, ma, anche come dice la parola stessa, per integrare quanto perduto.

Approfondimento

Fermarsi a fare il pieno di vitamina C