Recuperare da stress, preoccupazione, stati di ansia e tensione. Gli italiani vogliono ritornare all’umore di una volta e cercano sul web le soluzioni migliori per centrare l’obiettivo. Da una ricerca dell’Osservatorio Reale Mutua un italiano su tre si sente propenso a provare attività come yoga, meditazione, tai chi e mindfulness.

Cosa hanno in comune queste discipline

Queste discipline sono utili per favorire il benessere mentale e fisico, aiutano a rilassarsi, ad allentare la tensione e a sentirsi più in forma. Durante il periodo di lockdown il 17% degli intervistati dall’istituto di ricerca Nextplora hanno dichiarato di aver già iniziato a praticare queste discipline.

I benefici

Coloro che hanno avuto modo di testare yoga, meditazione, tai chi e mindfulness si sono resi conto di aver avuto miglioramento di umore, riduzione di stress, maggiore concentrazione e più voglia di affrontare il lavoro.

L’aiuto della tecnologia

Fino al 25 maggio non si potrà andare in palestra o presso un centro specializzato. Per chi vuole avvicinarsi a queste discipline può sfruttare la tecnologia utilizzando app, lezioni da remoto e video tutorial.

Per chi vuole raggiungere uno stato di benessere mentale e fisico

Per chi vuole sentirsi meglio e riconquistare lo smalto di una volta può sfruttare piattaforme digitali dedicate allo yoga e al fitness. Tra le più scaricate c’è Yoga Wave funzionale dal principiante al più evoluto. Per chi vuole un percorso professionale c’è una sezione premium con corsi di yoga per mal di schiena, postura migliore, core yoga, esercizi postnatali, relax e sollievo dallo stress, perdita di peso.

Un’altra valida app è Down Dog con una serie di esercizi introduttivi. Per chi si sente più evoluto può sfruttare le pratiche di Vinyasa, Hatha, Gentle, Restorative, Yin, Ashtanga.

Per chi vuole ridurre stress, ansia, paura

Anche per ridurre stress, ansia, paura ci sono applicazioni tecnologiche utili.

L’app Serenity guida nei vari esercizi di meditazione e di mindfulness. L’utilizzo di questa applicazione è consigliata per imparare i concetti base. Con il tempo si può passare ai livelli superiori con lezioni dedicate per migliorare il sonno oppure calmare corpo e mente. Gli italiani vogliono ritornare all’umore di una volta il prima possibile a ogni costo.