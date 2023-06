2 azioni che hanno dato un segnale rialzista: i possibili scenari di breve termine

Utilizzando un insieme di indicatori, abbiamo selezionato 2 azioni che hanno dato un segnale rialzista al termine della seduta del 13 giugno. Come vedremo in seguito, entrambi i titoli azionari, Stellantis e Recordati, si trovano ad affrontare importanti livelli di resistenza e il loro superamento potrebbe fare scattare importanti movimenti rialzisti. Ovviamente, molto importanti sono anche i livelli di supporto oltre i quali la spinta rialzista potrebbe sparire lasciando campo libero ai ribassisti.

Tra le 2 azioni che hanno dato un segnale rialzista Stellantis è quella chiamata alla prova di forza più importante: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 13 giugno in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente a quota 15,562 €.

Dopo i massimi annuali segnati a marzo in area 16,4 €, le quotazioni di Stellantis hanno dato vita a un ampio movimento laterale tra i livelli 14,1 € e 15,7 €. A questo punto, quindi, solo la rottura di questo movimento laterale potrebbe favorire una ripresa delle direzionalità. All’interno di questo intervallo, però, c’è un livello particolare che corrisponde a 15,5 € e che in passato ha bloccato per ben due volte il rialzo del titolo.

In chiusura del 13 giugno questo livello è stato superato. La conferma di questo break potrebbe favorire allunghi al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, potrebbe scattare una nuova fase ribassista verso i minimi del trading range precedentemente indicato.

Prosegue il rialzo delle azioni Recordati che continua ad aggiornare i massimi annuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 13 giugno a quota 45,50 €, in rialzo del 2,62% rispetto alla seduta precedente.

Dopo le difficoltà di inizio anno, legate anche all’andamento del settore di riferimento, le azioni Recordati stanno continuamente aggiornando i massimi annuali. Un livello chiave per il futuro del titolo passa per area 46,7 €. Il suo superamento, infatti, potrebbe favorire ulteriori accelerazioni rialziste. In caso contrario, si potrebbe ipotizzare un ritorno in area 40 €.

