Case a soli 35.000 euro in questo borgo autentico del Salento vicinissimo a Gallipoli e paese di Emma Marrone

Occasioni davvero imperdibili per chi vuole investire il proprio denaro in questo caratteristico borgo del Salento. Ecco di cosa si tratta.

Tenere i propri risparmi fermi su un conto in banca o alle Poste in questo momento è un vero peccato. L’inflazione infatti sta facendo diminuire il loro valore, i prezzi sono triplicati, tutto costa molto di più. Ciò che prima acquistavamo a 100 oggi ha un prezzo molto più elevato. Tale situazione pertanto colpisce i nostri risparmi accumulati, riducendone il valore e il potere d’acquisto. Con i soldi risparmiati, potremmo pertanto acquistare una quantità minore di beni e servizi. Pertanto il miglior modo per proteggersi dall’inflazione è investire i nostri risparmi in diverse situazioni. Un bene rifugio per eccellenza è sicuramente il mattone percepito come investimento sicuro.

In particolare, gli immobili sono beni che mantengono il loro valore nel tempo e sono meno rischiosi di altri di altri investimenti. Inoltre gli immobili acquistati possono mettersi a rendita affittandoli per brevi o lunghi periodi o anche rivendendoli a prezzi più elevati. Si potrebbe infatti acquistare una casa all’asta a buon prezzo magari in una località turistica e rivenderla in base agli attuali prezzi di mercato. Ad esempio potremmo acquistare a 30.000 euro case al mare nel Cilento, una località apprezzata da turisti di tutto il Mondo.

Case a soli 35.000 euro in un paese della Puglia vicino a Lecce e alla splendida Gallipoli

Acquistare immobili a poco prezzo è possibile, basta semplicemente cercare attentamente sui siti di offerte immobiliari. Si possono trovare infatti delle offerte davvero interessanti in ogni Regione d’Italia. Esattamente come queste case a soli 35.000 euro nel caratteristico borgo pugliese dell’amata cantante Emma Marrone.

Si tratta di Aradeo, in Provincia di Lecce situato nel Salento centro-meridionale, facente parte del circuito Borghi Autentici d’Italia. Spulciando, infatti sui diversi siti di offerte immobiliari, come Immobiliari.it, Casa.it e altri si trovano degli ottimi affari. Ad esempio, vi è in vendita un immobile di circa 64 mq, a piano terra in via Duca d’Aosta a 30.000 euro da ristrutturare. Salendo di prezzo, a 35.000 euro, nel cuore del centro storico di Aradeo troviamo un’abitazione caratteristica facente parte dell’antico complesso del Convento degli Olivetani. L’immobile è di circa 60 mq in buono stato e abitabile diviso in due ambienti oltre al bagno e una scala che va sul terrazzo.

È in una posizione strategica tra le coste del Mar Jonico e del Mar Adriatico

Aradeo è un borgo di circa 10.000 abitanti si trova nel Salento Centro Meridionale poco distante dalle spiagge più belle della Puglia. Infatti pur non essendo sul mare è in una posizione strategica perché si trova poco distante dal Mar Jonio e dal Mar Adriatico. Pertanto si possono facilmente raggiungere le spiagge di Gallipoli, Baia dei Turchi, a nord di Otranto. Peraltro, Aradeo è vicina alla bellissima città di Lecce. Inoltre il caratteristico centro storico di Aradeo è davvero bello. Nella zona chiamata Santa Caterina si possono ammirare le tipiche abitazioni “a corte”, molte delle quali sono ancora visitabili. Non si possono poi non visitare la Chiesa della SS Annunziata, risalente alla prima metà del ‘400 e la Cappella di San Nicola di Myra. Infine, una volta arrivati nel Salento, non si può rinunciare alla gustosa cucina tradizionale del posto.