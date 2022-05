Riciclare la carta di casa affidandola alla raccolta differenziata è un’azione che fa bene al sistema ecologia e al nostro pianeta. Come ci hanno insegnato sin da bambini, riciclare un giornale permette anche di salvare una pianta. Esistono però anche dei sistemi utili per riutilizzare le notizie del giorno. Andiamo a scoprire in questo articolo gli usi del quotidiano, partendo proprio da un sistema che andrebbe applicato in questi giorni di piogge improvvise.

Quando la notizia assorbe la pioggia

Temporali improvvisi e acquazzoni fanno parte del periodo. Assieme alla comparsa del sole e delle nuvole che si alternano durante la giornata. Quasi tutti siamo abituati a tenere le pile di giornali letti in garage o in cantina. In attesa di affidarli alla raccolta comunale. Ebbene, per una volta, potremmo utilizzare la carta del quotidiano per evitare di portare acqua e fango in giro per la casa. Le pagine del giornale cittadino tornerebbero infatti utili per fare da zerbini e asciugare la pioggia. Senza considerare che i nostri nonni usavano la carta da quotidiano anche per pulire le scarpe e le suole piene d’acqua.

Per tutta la casa una vera e propria miniera d’oro che vale tanto quanto pesa il riciclaggio casalingo del quotidiano e dei giornali

Se i nonni usavano il corriere locale per pulire le scarpe, le nonne per i vetri di casa. Allora non c’erano tutti i prodotti di adesso, ma quotidiano, acqua e aceto. Sistema che funziona ancora oggi e che, soprattutto, permetterebbe di eliminare i famosi aloni che si impadroniscono dei nostri vetri di casa.

Lo stesso sistema è efficace per pulire gli acciai della cucina. Giornale, acqua e aceto sono la risposta migliore per lucidare il lavello e il rubinetto senza usare prodotti chimici.

Molto utile anche nel bidone del compost

Per tutta la casa una vera e propria miniera d’oro i quotidiani anche per chi cura il giardino con tanto amore. Se abbiamo il bidone in cui infiliamo il compost di casa, con i fondi di caffè, i gusci d’uovo e le varie bucce di frutta e verdura, non dimentichiamo il quotidiano. Tagliamolo a pezzettini e inseriamolo nel compost. I fiori e le piante ne risentiranno in maniera positiva. I giornali, messi anche alla base di alcune coltivazioni, risulterebbero degli ottimi diserbanti naturali. Impedendo, o, comunque frenando la crescita delle erbacce sul nostro amato verde.

