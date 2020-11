Come abbiamo visto in un nostro articolo recente a cui rimandiamo i nostri Lettori, l’OMS è intervenuta recentemente per consigliare di lasciare le scarpe fuori da casa appena entriamo. Sono, infatti secondo gli esperti internazionali, le nostre scarpe il veicolo maggiore del trasferimento di batteri, polvere e microbi. In modo particolare quelle da ginnastica, da calcio e calcetto, da jogging e da palestra.

Insomma, la combinazione di tessuto, gomma, plastica e materiali sintetici crea la situazione perfetta per il trasporto dei batteri. Soprattutto in un periodo come questo, dobbiamo ricordarci di lavare ancora di più le nostre scarpe. Ecco il vecchio trucco per lavare in lavatrice tutte le scarpe da tennis e da ginnastica di casa e sterilizzarle.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Delle vecchie federe

Mettiamo il caso di dover lavare le scarpe sportive di casa, facendo comunque un uso frequente. L’operazione da fare sarà questa:

rimuovere i lacci e la soletta;

prendere una federa dismessa;

inserire all’interno un paio di scarpe;

mettere nel cassettino della lavatrice il detersivo liquido e del bicarbonato;

avviare il lavaggio a basse temperature con un programma delicato.

In questo modo, non solo faremo tornare le nostre scarpe come nuove, ma avremo rimosso microbi e batteri. Ecco il vecchio trucco per lavare in lavatrice tutte le scarpe da tennis e da ginnastica di casa e sterilizzarle, senza rovinarle.

Ciclo sport

Alcune lavatrici moderne presentano il cosiddetto “ciclo sport”, e risulta perfetto per il lavaggio non solo delle scarpe, ma di tutti i capi sintetici e non dello sport. Altrimenti, possedendo delle scarpe da ginnastica in mista pelle, non fidiamoci a metterle in lavatrice, ma puliamole con un panno morbido e della crema per mani. In questo modo garantiremo alle nostre scarpe di non rovinarsi, mantenendo inalterata la pelle originale. Diversa, invece la situazione nel caso di scarpe di pelle bianche e di valore. Ecco allora che andremo a utilizzare un panno con dello sgrassatore delicato, oppure della semplice acqua calda e bicarbonato. Il mix perfetto per sbiancare e detergere in modo naturale.

Approfondimento

Ecco secondo l’OMS cosa dobbiamo fare immediatamente quando rientriamo a casa per prevenire la pandemia