Stare in forma non è una vera e propria passeggiata. Molti di noi fanno fatica a praticare attività sportiva in maniera continuativa, per mancanza di tempo o, più spesso, per pigrizia.

Alla fine il risultato è che ci si ritrova a ridosso della prova costume col desiderio di rimettersi in forma in pochissimi giorni. Pur sottolineando che questo sia assolutamente impossibile, e che, per rimettersi in forma, siano necessari il tempo e la costanza, esistono alcuni esercizi che potrebbero tornarci utili.

Glutei più belli, sodi e tondi anche in costume facendo questo esercizio semplice ed efficace, utile per rassodare e tonificare

Il punto vita, i glutei e le cosce sono tasti dolenti per molte persone. Spesso, infatti, è proprio qui che il grasso si ferma e si accumula, generando i tipici rotolini di troppo.

Per non parlare della cellulite, un inestetismo della pelle profondamente detestato da tantissime persone. Molte di queste, quotidianamente, cercano di contrastare questa situazione con creme, fanghi e unguenti vari, che spesso si rivelano molto costosi, ma sostanzialmente inutili.

Per risolvere questo problema, però, non esistono creme miracolose, ma sarebbe meglio provare degli esercizi mirati, da fare comodamente anche a casa.

Ecco cosa fare per averli più alti e sodi

Tra i migliori esercizi che ci aiuteranno ad avere glutei più sodi e tondi troviamo i donkey kicks. Si traduce letteralmente “calcio d’asino”, perché si tratta a tutti gli effetti di una sorta di calcio.

Per eseguirlo, dovremo metterci su un tappetino, appoggiando le ginocchia a terra, così come le mani. Dovremo, poi, alzare un ginocchio per volta da terra e, con il piede piegato a martello, tirare un calcio con il piede verso l’alto, mantenendo il ginocchio piegato.

Dovremo alzare la gamba finché il piede non supererà la linea immaginaria che parte dal gluteo. Dopodiché, dovremo tornare con la gamba in posizione di partenza, contraendo il muscolo della natica durante la discesa.

Portare i glutei al loro splendore, nella forma migliore

Per avere glutei più belli, sodi e tondi anche in bikini, potremo provare anche un altro esercizio, noto come “hip thrust”. Questo esercizio è un ponte per i glutei, eseguito tenendo in tensione il bacino. In questo caso, però, per eseguire l’esercizio avremo bisogno di un bilanciere.

Si tratta di un ottimo allenamento per i glutei, anche se non sarà facilissimo da eseguire per i non esperti. Ecco perché sarà meglio eseguirlo in presenza di un professionista, il quale ci aiuterà a evitare problemi a schiena o bacino.

