Non sono in molti a saperlo, ma l’alluminio è un elemento abbastanza comune in tanti oggetti nelle nostre case. Pentole, padelle, infissi ma anche i battiscopa sono spesso fatti proprio utilizzando questo materiale.

La sua brillantezza, però, viene spesso messa a dura prova a causa di macchie, incrostazioni e fastidiose patine scure decisamente brutte. Per fortuna non avremo bisogno di disperarci, perché possiamo risolvere questi problemi grazie qualche semplice consiglio.

Eliminare le fastidiose macchie nere

Per pulire l’alluminio, ormai ossidato e annerito, non dovremmo sicuramente lavarlo in lavastoviglie. Questo materiale è infatti estremamente delicato e rischia di rovinarsi subito a contatto con detergenti troppo aggressivi. Sarebbe allora un vero peccato rovinarne irrimediabilmente le superfici con questo banale errore.

La soluzione migliore rimane sempre quella del lavaggio a mano: usando magari un mix d’acqua calda e bicarbonato o una pasta densa fatta con due cucchiai di cenere e un poco d’olio d’oliva. Basterà infatti strofinare le superfici d’alluminio con uno di questi prodotti, utilizzando un panno morbido e, al termine, asciugarle per bene con carta di giornale.

Per le parti più difficili, come l’interno di una pentola, invece, potremo direttamente metterle sul fuoco con un po’ di latte da portare a bollore. Sarà proprio questo prodotto ad eliminare direttamente quelle brutte macchie scure presenti negli angoli e difficili da rimuovere a mano. Oppure un’alternativa potrebbe anche essere il bollire un mix d’acqua, succo di limone e aceto di vino bianco per circa 10 minuti. Il risultato sarà comunque immediato e per le incrostazioni più ostinate basterà solo lasciarle ammorbidire durante la notte.

Pulire oggetti, pentole e infissi in alluminio non sarà più un problema grazie a queste 5 strabilianti tecniche economiche

Nel caso, invece, di infissi delle finestre e battiscopa in alluminio ormai ossidati dovremo ricordarci che questi sono materiali anodizzati: ovvero trattati elettro-chimicamente in modo da aumentarne la resistenza alla corrosione. Per questo tipo di alluminio bisognerà in primis spolverarlo accuratamente e rimuovere tutte le incrostazioni. Solo in seguito, potremo spruzzarci sopra una soluzione di acqua calda, sapone di Marsiglia e qualche goccia di detergente per piatti. Lasciamola agire per 2 minuti, risciacquiamo il tutto con un panno morbido bagnato e asciughiamo il tutto con della carta di giornale. Insomma, pulire oggetti, pentole e infissi in alluminio non sarà per nulla un problema, ma anzi semplicissimo grazie a questi pochi consigli casalinghi.

