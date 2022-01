Non possiamo sbagliare nel riferirci alla lavastoviglie come uno degli elettrodomestici più utili e comodi all’interno di casa. Grazie a questa, infatti, è sempre possibile evitare lunghe sessioni di lavaggio a mano per pentole e piatti incrostati.

Non sono in molti però a sapere che per garantirne il corretto funzionamento e una vita lunga, questa necessita di un po’ di manutenzione. Buone abitudini, trucchi interessanti e l’utilizzo dei prodotti giusti sapranno infatti fare dei piccoli miracoli. Ecco allora come tenere la lavastoviglie pulita e profumata più a lungo grazie a queste 5 abitudini semplici ma efficaci.

Facciamo attenzione al calcare e ad altri residui

Una buona prima abitudine per chi possiede una lavastoviglie è quella di non dimenticarsi mai di ricaricare il sale. Il cloruro di sodio, infatti, è indispensabile per permettere al sistema di decalcificazione di eliminare il calcare all’interno dell’elettrodomestico, così proteggendolo. Nel caso, comunque, si continuino ad avere problemi dal punto di vista della presenza di calcare, potremmo anche utilizzare un po’ di aceto. Basterà prendere un panno ben imbevuto di aceto di vino bianco e passarlo sulle parti interessate lasciando agire per qualche minuto. Passati due minuti non rimarrà che sciacquare ed asciugare.

Un’altra buona abitudine è poi quella di pulire e igienizzare in profondità utilizzando un prodotto specifico. Oltre al calcare che comunque, a lungo andare si deposita, dovremo comunque fare attenzione a grasso e unto. In questo caso, una spugna imbevuta di aceto di vino rosso da passare anche sulle guarnizioni farà al caso nostro.

Oppure, ancora, sarà sempre una buona abitudine, per evitare l’accumulo di cattivi odori, quella di fare un ciclo a vuoto tra un lavaggio e l’altro. Basteranno giusto 15 o 20 minuti di risciacquo, magari con uno spruzzo di detersivo neutro, per evitare lo sviluppo di cattivi odori.

Una volta che avremo evitato il formarsi di cattivi odori, potremmo però anche pensare di aggiungere un mezzo limone durante i lavaggi. Non dovremmo cambiarlo a ogni lavaggio ma riusare lo stesso ogni 5 o 6 carichi, posizionandolo nel cestello delle posate. I succhi così sprigionati non solo aiuteranno a sgrassare le stoviglie ma permetteranno anche di aggiungere un fantastico profumo al gusto di limone.

Infine, altrettanto importante sarà anche caricare la lavastoviglie in modo corretto. Generalmente i piatti vanno caricati da sinistra a destra in ordine di grandezza, partendo dal più piccolo fino al più grande. Facciamo però attenzione a lasciare spazio per i bracci rotanti, cosicché non impediscano il circolare dell’acqua.

