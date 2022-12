Diciamo basta ai regali sbagliati! Come prendere la misura di un braccialetto e 2 trucchi per agganciarlo

Un bracciale può essere un’idea regalo molto gradita, ma è importante acquistarlo della giusta misura. Ecco alcune tecniche per misurare il diametro di un bracciale e la spiegazione di sistemi per agganciarlo da soli con o senza moschettone.

Natale è ormai alle porte ed è tempo di pensare ai regali. Chi vuole stupire il partner, potrebbe organizzare un Capodanno alternativo. Chi invece preferisce restare sul tradizionale, può pensare ad un gioiello. Per scegliere quali gioielli e accessori indossare (o regalare), molto dipende dai gusti personali. Ci sono infatti monili più sobri e discreti ed altri più vistosi e appariscenti. C’è poi chi ama il caldo colore dell’oro e chi invece predilige i freddi toni di argento e acciaio. Ad ogni modo, anche in questo campo, come in tanti altri, la moda detta legge ad ogni stagione.

A cosa pensare quando si acquista un gioiello

Quando si decide di comprare un gioiello, per sé stessi ma soprattutto da regalare a qualcuno, bisogna prendere in considerazione vari fattori. In primis i gusti della persona che lo riceverà, le sue caratteristiche estetiche, il suo stile nonché la sua personalità.

Altro parametro fondamentale è la taglia. Un gioiello deve infatti calzare perfettamente. Per collane ed orecchini non ci sono grandi problemi. Più difficoltosa è la questione di anelli e bracciali. In questo articolo ci concentreremo sul braccialetto, che deve essere della giusta misura del polso di chi lo indosserà. Non deve scivolare fuori dalla mano!

Diciamo basta ai regali sbagliati! Scopriamo come prendere la misura di un bracciale

Ci sono vari sistemi per avere la misura di un bracciale. La tecnica più semplice è quella di misurare un bracciale che si possiede già. Tale tecnica, però, vale solo se si vuole acquistare un bracciale simile, o comunque dello stesso genere. Molto valida è poi la misurazione del polso. Il procedimento è semplice. Basta avvolgere attorno al polso un nastro di tessuto o una striscia di carta (senza stringere troppo) e poi misurare la lunghezza ottenuta.

Il caso particolare del bracciale rigido

Diciamo basta ai regali sbagliati! Ecco come prendere la misura dei braccialetti rigidi che non hanno un sistema di apertura e chiusura. Si infilano direttamente dalla mano. Se si sta pensando a questo modello, il metodo della misurazione del polso va applicato alla mano. Raccoglierla in modo tale che il pollice vada a toccare il mignolo e rilevare la misura a livello del punto più largo della mano.

Come agganciare da soli un braccialetto

La soluzione più comoda è avere qualcuno che ci aiuti. Non sempre però questo è possibile, specie se si vive soli. Vediamo allora 2 semplici trucchi. Attaccare la parte terminale del braccialetto alla pelle con un cerotto o un piccolo pezzo di nastro adesivo. Fare attenzione a non coprire l’anellino che serve per agganciare la chiusura. Questo stratagemma è il sistema più semplice per tener fermo il bracciale al polso e poter così agganciare il moschettone rapidamente.

Secondo metodo. Aprire una graffetta in modo che solo la parte finale resti curva. Inserire la parte curva della graffetta in uno degli anellini. Con la mano del polso su cui si indosserà il monile, tenere ferma l’altra parte della graffetta e procedere con la chiusura con l’altra mano.