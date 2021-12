Il polpo è tra i molluschi più apprezzati e cucinati. Molto versatile in cucina e adatto a tante preparazioni: antipasti, primi e secondi piatti. Il successo di questo mollusco sta nella tenerezza e nel particolare sapore della sua carne. Uno in particolare è considerato uno dei più pregiati. Vediamo quale.

Le varietà in commercio

Innanzitutto, bisogna sapere che i polpi non sono tutti uguali. In commercio abbiamo il polpo, la polpessa, il moscardino e la piovra. Il moscardino è un polpo di piccola taglia con una sola fila di ventose, e vive nei fondali sabbiosi. Il polpo di scoglio dalle dimensioni più grandi, può arrivare fino a 6-7 chili e con due file di ventose per tentacolo. La caratteristica di questo polpo è la bontà della sua carne, per questo motivo è il più ricercato e apprezzato. La polpessa ha una fila di ventose per tentacolo e non è la femmina del polpo. È considerata meno pregiata di quest’ultimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I molluschi citati sono pescati in Italia sulle coste del Mar Tirreno e dell’Adriatico. Si pesca anche in altre zone del mondo come il Marocco, il Senegal e la Spagna. Proprio quello proveniente da uno di questi tre Paesi è considerato uno dei più pregiati al mondo, se non il più pregiato in assoluto in virtù della sua eccellente qualità. Non tutti sanno che è questo il miglior polpo al mondo ideale per la preparazione di ottime e gustose ricette.

Il polpo del Marocco

Il polpo proveniente dal Marocco è riconosciuto come tra i migliori polpi al mondo. La qualità di questo prodotto è data dal fondale del mare, dalla temperatura dell’acqua e dalla sua alimentazione, generalmente a base di vongole e crostacei. Dal Marocco il polpo in Italia arriva congelato e viene successivamente decongelato nei punti vendita. Si consiglia di consumarlo entro le successive ventiquattro ore.

Non tutti sanno che è questo il miglior polpo al mondo ideale per la preparazione di ottime e gustose ricette

La domanda del polpo marocchino è in costante crescita. Per salvaguardare la qualità e la conservazione del mollusco ai pescatori del posto, da alcuni anni sono state imposte limitazioni di pesca.