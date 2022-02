Ammettiamolo: il motivo per cui abbiamo un profilo Instagram è per attirare l’attenzione di amici, conoscenti e follower. Anche se non facciamo l’influencer di lavoro, è sempre una grande soddisfazione quando i nostri post attirano molti like e molte visualizzazioni. Se nessuno interagisce con i nostri contenuti a volte possiamo sentirci delusi e frustrati, e rovinarci l’umore per tutta la giornata. Ma spesso non riceviamo la risposta che volevamo per un semplice motivo: abbiamo postato nel momento sbagliato, non è perché i nostri amici non vogliano interagire con i nostri post. Ecco allora svelato in quale giorno della settimana postare. Esiste il momento giusto per qualsiasi cosa, compreso postare su Instagram. Quando e a che ora sarebbe meglio farlo per attirare il massimo dell’attenzione? La risposta è molto chiara.

Non postiamo nel weekend, soprattutto di sera

Pensiamo al nostro comportamento e a quello dei nostri amici. Il venerdì o il sabato sera spesso abbiamo altre cose da fare che guardare Instagram. Usciamo, ci divertiamo e magari non abbiamo sempre il telefono sottomano. È per questo che, se vogliamo tanti like e visualizzazioni, è meglio non postare nel weekend, quando le persone sono distratte da altre attività. Questo vale soprattutto di sera, quando i nostri follower sono probabilmente in giro con gli amici.

Svelato in quale giorno della settimana e a che ora è meglio postare su Instagram per attirare più like

Ma allora in che giorni della settimana dovremmo aggiungere contenuti al nostro profilo per il massimo engagement? La risposta è semplice: postiamo nei giorni più noiosi, come a metà settimana. Se postiamo di martedì o giovedì pomeriggio, è probabile che i nostri follower abbiano il telefono in mano. Probabilmente non saranno occupati in altre attività molto interessanti e quindi avranno il tempo di visualizzare e interagire con i nostri post. Ma se i giorni migliori sono quelli infrasettimanali, a che ora durante la giornata è meglio postare?

Scegliamo le ore morte per ricevere la massima risposta

Svelato in quale giorno della settimana è preferibile postare: dal martedì al giovedì. Ma a che ora? Non postiamo all’ora di cena, le persone non saranno attente ai loro telefoni. Meglio invece postare nelle ore morte. Pensiamo alla nostra routine. Quando abbiamo il telefono in mano? Di solito al mattino prima di andare a scuola o al lavoro, oppure in una breve pausa dopo pranzo o dopo cena. È probabile che anche le altre persone abbiano la stessa routine. Sono questi gli orari in cui postare per il massimo engagement.

