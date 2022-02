Nel report di inizio dicembre titolando I ribassisti hanno preso il sopravvento e spingono le azioni Leone Film Group verso il prossimo livello chiave siamo stati facili profeti. Le quotazioni, infatti, hanno continuato a scendere perdendo oltre il 10% in un periodo tutto sommato favorevole per gli indici azionari.

Adesso, però, l’atteso ribasso sul titolo Leone Film Group potrebbe presto esaurire la sua forza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando abbastanza velocemente al II obiettivo di prezzo in area 2,42 euro. Su questo livello si potrebbe pensare di entrare al rialzo sul titolo. L’importante, però, è che si faccia scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore al livello stesso di 2,42 euro. Da notare che un indizio al ribasso arriva dalla chiusura del 15 febbraio. La chiusura giornaliera, infatti, è stata al ribasso per circa lo 0,8% a fronte di un indice azionario che ha guadagnato oltre il 2%.

Per una ripresa del rialzo, invece, sarebbe molto importante una chiusura settimanale superiore a 3,06 euro.

La valutazione del titolo Leone Film Group

Le azioni Leone Film Group risulta essere sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 25% circa. Gli analisti che coprono Leone Film Group hanno un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Anche le prospettive future confermano il fatto che il titolo sia molto interessante. Allo stato attuale, infatti, le previsioni sono per una crescita media degli utili per i prossimi 3 anni di oltre l’60%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

L’atteso ribasso sul titolo Leone Film Group potrebbe presto esaurire la sua forza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Leone Film Group (MIL:LFG) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 2,56 euro in ribasso dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale