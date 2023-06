Diciamo addio a quei tacchi odiosi con questo capo d’abbigliamento che quest’estate farà furore per sembrare più magre e slanciate 

Se quest’estate vogliamo apparire più magre e slanciate ma odiamo i tacchi, ecco la soluzione. Questo capo d’abbigliamento super di tendenza sarà il nostro migliore alleato.

Con l’arrivo dell’estate, è il momento perfetto per sfoggiare gonne lunghe che non solo offrono comfort e freschezza, ma aiutano anche a creare un aspetto snello e slanciato. Indossare le giuste gonne lunghe può valorizzare la tua figura e darti un look elegante e sofisticato. Basterà capire quali sono i modelli più adatti al tuo fisico e sfoggiarli durante la stagione estiva che si avvicina.

Le gonne lunghe a vita alta sono un must-have da tenere sempre nel proprio armadio

Le gonne lunghe a vita alta sono perfette per accentuare la tua figura e creare un aspetto snello. Questo stile crea una linea di separazione naturale tra la parte superiore e inferiore del corpo, enfatizzando la tua vita. Scegli una gonna lunga con tessuto leggero e fluido, che si adatta dolcemente alle curve senza stringere. Abbinale a una camicetta aderente o a un top crop per un look equilibrato. In alternativa, puoi provare a indossare le gonne lunghe a pieghe. Le pieghe creano movimento e verticalità, che allungano la figura. Opta per una gonna a pieghe con un tessuto leggero e traspirante, come il lino o il cotone. Scegli colori neutri o stampe sottili per un look elegante e raffinato.

Se vuoi essere ancora più audace, prova quelle con lo spacco laterale

Le gonne lunghe con spacco laterale sono una scelta audace e alla moda per l’estate. Questo dettaglio aggiunge un tocco di sensualità e crea un effetto di slancio. Assicurati che lo spacco sia proporzionato alla tua altezza e non sia troppo ampio. Abbinale a una camicetta o a una maglia aderente per bilanciare il look. Oppure, indossa le gonne lunghe con le stampe verticali. Le stampe verticali sono un trucco ottico efficace per creare l’illusione di una figura più snella e slanciata. Scegli gonne lunghe con stampe a righe sottili o motivi verticali per ottenere questo effetto. Combina la gonna con una camicetta semplice o un top aderente per mantenere l’attenzione sulla stampa.

Diciamo addio a quei tacchi odiosi e proviamo queste gonne lunghe che vanno super di moda

Le gonne lunghe plissettate offrono una combinazione di eleganza e movimento. I plissé aggiungono struttura e texture alla gonna, mentre la lunghezza contribuisce a creare un aspetto slanciato. Opta per gonne con plissé più piccoli per evitare un volume eccessivo. Abbinale a una maglia o a una camicetta aderente per un look equilibrato. Dunque, diciamo addio a quei tacchi odiosi grazie a questo capo d’abbigliamento che sta spopolando.