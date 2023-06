Col Sole in Cancro sarà un’estate bollente per l’Ariete e questi 2 segni al top. Mesi tremendi aspettano Toro e altri 2 che pagheranno Saturno contro

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo dell’estate ed è tempo di previsioni astrologiche. Ci sono segni che godranno di grossi benefici, grazie al Sole in Cancro, come l’Ariete e altri che, invece, vivranno mesi certamente negativi. Tra questi, il Toro che non vedrà l’ora dell’autunno. Non è l’unico. Scopri chi andrà male.

Con l’arrivo, ormai imminente, dell’estate, è arrivato il momento di guardare a come saranno i prossimi mesi, secondo l’oroscopo. Tanti non vedono l’ora di partire per le ferie per riposare, ma sarà poi così? A leggere certe previsioni, ci sono segni, come il Toro, che dovranno fare i conti con Saturno contro.

Vediamo, allora, come andranno luglio, agosto e settembre, per i 3 segni fortunati e quelli no. Col Sole in Cancro sarà un’estate bollente per l’Ariete sotto tutti punti di vista. Si prospetta particolarmente fortunata per la passione. I single saranno travolti, finalmente, dal grande amore. Chi è già in coppia, dovrà guardare al conto in banca. Una somma inaspettata, infatti, sta per arrivare, magari giocando col Gratta e Vinci che fa vincere più di tutti.

Non solo l’Ariete, ma anche questi altri due segni vivranno una grande stagione

La Vergine, ad esempio, è un altro segno che godrà di una estate particolarmente felice. Dopo il periodo non favorevole delle ultime settimane, finalmente gli astri si sono messi a darci una mano. Nel lavoro, le cose miglioreranno all’improvviso e avremo buone notizie da un esame medico che temevamo.

Ruggisce il Leone, che avrà davanti una delle sue migliori estati di sempre. Avremo una carica inaudita e ci godremo questi giorni come non accadeva da tempo. Anzi, sarà il momento anche per riflettere e cambiare, in meglio, il nostro atteggiamento con la vita. Dal punto di vista sentimentale, sarete i re dell’estate. Che invida. Insomma, è il momento di fare lo scrub per abbronzarvi ancora di più.

Col Sole in Cancro sarà un’estate bollente per l’Ariete, a differenza del Toro

Se va tutto bene per i tre segni di cui sopra, non potranno dire altrettanto altri tre segni. A partire dal Toro che, soprattutto in amore, avrà un’estate non particolarmente brillante. L’equilibrio di coppia sarà più volte messo in discussione e per i single sarà un’altra stagione che passeremo in solitaria.

Anche l’Acquario è tra i segni che non godranno di una estate favorevole. In particolare, più di un conflitto vi creerà parecchi problemi. Sia in famiglia, sia con gli amici, sia in coppia, il nostro umore finirà per farci pagare le conseguenze.

Non da meno saranno i Gemelli. Non solo avremo qualche problema inaspettato di salute, ma le ferie rischiano di andarci di traverso. Rimpiangeremo la località prenotata e non vedremo l’ora di tornare a casa. Nervosismo che pagheremo anche nei nostri rapporti sociali