Diciamo addio a problemi cutanei e muscolari con questo ingrediente magico da sciogliere in acqua. Questo rimedio è molto famoso, ma spesso non viene preso in considerazione, oppure lo si prende in considerazione ma solo spendendo cifre esorbitanti. E invece no, non è assolutamente necessario.

Dai dolori muscolari ai problemi cutanei

Magari siamo andati a correre, abbiamo fatto allenamento e ci siamo strappati. Altre volte magari ci viene un crampo oppure un dolore articolare. Per risolvere questi problemi c’è un magico aiuto che ci viene dato dalla Terra. Questo aiuto è fornito anche per curare i problemi cutanei. Magari si ha la pelle grassa, acneica, con psoriasi o con eczemi, questo ingrediente è utilissimo per curare anche questi problemi.

Stiamo in effetti parlando dello zolfo. Spesso ci si reca alle terme oppure in queste piscine naturali piene di zolfo che fanno veramente bene alla pelle. In Italia ci sono moltissimi luoghi dove potersi rilassare. Ad esempio sul Lago di Garda c’è il Lefay Resort & Spa, nel cuore delle Dolomiti c’è l’Adler Resort e in Toscana il Fonteverde Natural Spa. Sicuramente se uno desidera dei luoghi in cui rilassarsi in Italia ne trova tantissimi in ogni regione. Però ci si può rilassare anche a casa, nella propria vasca.

I candelotti di zolfo

Il resort si può fare anche in casa. Infatti basta acquistare in erboristeria dei candelotti di zolfo. Questi si possono sciogliere in acqua, facendo così un bel bagno rilassante. Inoltre, il composto che viene fuori quando il candelotto si scioglie può essere applicato per 15 minuti sulla pelle. In questo modo andrà ad alleviare i dolori reumatici e muscolari, e migliorerà la circolazione sanguigna della zona indicata.

Inoltre, si possono anche usare interi direttamente sulla pelle. Si possono infatti far rotolare su una zona del corpo andando dunque a massaggiarla e catturando l’energia elettrostatica negativa che causa il dolore.

Approfondimento

