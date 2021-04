L’estate si avvicina ma purtroppo con qualche incertezza su cosa succederà. C’è chi sente aria di aperture, ma sempre con molta cautela. C’è invece chi le sconsiglia ed esorta a completare la campagna vaccinale.

Nell’insicurezza più totale, c’è però chi una mini vacanza durante il periodo pasquale l’ha fatta. Infatti mete ambitissime sono state le isole spagnole. Ma anche altri Paesi del mondo dove i vip stanno già iniziando a sfoggiare alcuni look estivi e assolutamente da copiare. In particolare c’è un accessorio alla moda da sfoggiare quest’estate che già le star indossano e che si può fare in casa.

Focus sulla borsa

E così il focus è sulla borsa quest’estate. Piccola, chic, comoda e assolutamente alla moda. Ma non è una borsa qualunque è un tipo specifico di bag. L’accessorio alla moda da sfoggiare quest’estate che già le star indossano e che si può fare in casa è la borsa ad uncinetto o crochet. La borsa ad uncinetto infatti non è necessario acquistarla, la si può fare anche in casa. E se non si è in grado di farla, si può sempre chiedere aiuto a qualche nonna che sicuramente saprà spiegarci come realizzarla.

Alcune proposte sul mercato oggi

È stato proprio questo il caso del brand LL Studio, fondato da Lisa Lionello, che ha creato un marchio sostenibile di borse uniche crochet. Se invece si punta ai big della moda ovviamente non possiamo dimenticarci di Stella McCartney, altro brand sostenibile. Oppure Nanushka con la sua shopper in crochet, e ancora la shell bianca di Fendi, la mini devotion di Dolce&Gabbana e ancora il basket in rafia crochet di Max Mara.

Insomma le proposte sono tantissime, ma la cosa bella è che ognuno di noi può creare anche il suo pezzo unico, quello che racconta il nostro stile e i nostri colori. Ma quello che è importante è sapere fare l’uncinetto, il resto va da sé.

