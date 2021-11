Stiamo per arrivare alla fine del 2021 e manca ancora il mese di dicembre. Un mese davvero particolare per l’atmosfera e il calore che raccoglie. Saremo tutti incuriositi e interessati a scoprire come girerà la fortuna in questo ultimo mese dell’anno tanto atteso e tanto amato. Sapremo così che dicembre sarà un mese scintillante e ricco di grandi novità per questi 5 segni baciati dalla fortuna.

In questo dicembre 2021 i pianeti si muovono all’interno dei segni portando la loro influenza di spinta per alcuni o di riflessione per altri. Marte da parte sua dinamizza la situazione, mentre Venere soffia sul fuoco dell’amore. Giove apre la strada a nuove iniziative e Mercurio invita ad una maggiore comunicazione. Dopo aver visto la salute dei segni zodiacali, vediamo ora quali segni avranno un dicembre più promettente di sorprese e fortuna.

I segni fortunati

Il Capricorno beneficerà della presenza di Venere per tutto il mese. Sarà un dicembre in cui i sentimenti avranno grande spazio e la dea dell’amore rinforzerà la fiducia di questo segno. Alla fine dell’anno il Capricorno avrà la possibilità di tentare la fortuna, poiché Giove e Sole preannunciano un fine anno e un inizio anno nuovo fatto di fuochi pirotecnici.

Anche per i Pesci la presenza allo stesso tempo di Sole, Mercurio e Venere in Capricorno porterà i suoi riflessi benefici. Giove inoltre darà ai Pesci la forza di espandere le loro iniziative e sarà un influsso positivo per il denaro. Allora sarà un mese veramente positivo per il segno dei Pesci per nuotare nelle acque della fortuna.

Il mese di gennaio è cominciato male per lo Scorpione, ma l’anno finisce in gloria per questo segno. L’amore si stabilizza e i progetti diventano duraturi nel tempo. Il pianeta Mercurio, nella seconda metà del mese, invita a saper tentare la fortuna, poiché la sua presenza positiva darà realizzazione ai progetti. Soprattutto negli affari e nell’amore, anche grazie al fatto che Giove si allontana verso fine anno, alleggerendo il carico allo Scorpione.

Per l’Ariete sarà un mese pieno di energie, soprattutto nella seconda metà. Questo grazie a Marte che darà vigore ai suoi progetti. Non solo nel lavoro ma anche nell’amore, dove il cielo per l’Ariete si colorerà di tinte romantiche. Al contrario per il Toro, per cui il pianeta Venere imporrà un po’ più di riflessione nella seconda metà del mese.

Sempre la presenza di Marte a partire dal 14 dicembre giocherà in modo molto favorevole per il Leone. C’è da aspettarsi qualcosa di importante, una bella realizzazione e perché no una promozione in seno al lavoro. L’anno finisce bene e già si prepara anche il nuovo.

Il 2021, come ogni anno, dispensa a tutti in modo diverso la voglia di ricominciare con un nuovo anno astrologico.

Approfondimento

