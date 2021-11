I turisti in cerca di un viaggio veloce ma piacevole apprezzeranno di certo i luoghi che consiglieremo quest’oggi. Le città italiane sono ricche di storia e così affascinanti che valgono sicuramente una visita.

Anche in pieno inverno, possiamo approfittare della sosta natalizia per prenotare un breve soggiorno o fare una scappata in qualche magnifico centro culturale.

Ad esempio, queste 3 città italiane lontane dal turismo di massa sono la meta perfetta a novembre.

Ma vi sono altri centri che ci offriranno un weekend altrettanto da ricordare. Il tutto, poi, senza spendere un occhio della testa. Dunque, ecco 3 città italiane economiche da visitare in inverno per una toccata e fuga indimenticabile.

Trieste tra edifici storici e il golfo suggestivo

Trieste è una città con una storia tutta da raccontare. I palazzi liberty e l’aspetto ottocentesco nascondono un passato ben più remoto. I romani avevano già lasciato il segno qui con lo storico teatro e la maestosa basilica.

Tra i punti di forza il celebre Castello di Miramare, dal fascino senza precedenti. Districandosi tra le numerose viuzze, si possono raggiungere Piazza dell’Unità d’Italia, il Borgo Teresiano e Piazza Sant’Antonio. Scegliendo il punto giusto, potremo poi godere di una splendida vista sul golfo.

Infine, i più affamati potranno farsi conquistare dai piatti tipici della tradizione. Su tutti la celebre jota, gli gnocchi di pane e la gustosa caldaia.

Prato affascina con le sue bellezze culturali

Tutti pensano a Firenze o Siena, ma la Toscana è anche la splendida Prato. Questo centro lascerebbe incantato anche il turista più scettico, viste le possibilità che offre.

Il punto di forza è sicuramente il magnifico centro storico medievale, vero fulcro della città. Tutt’attorno si ergono edifici imponenti e suggestivi. Il Duomo, Palazzo Pretorio e, più in là, il Castello dell’Imperatore sono solo alcuni dei molti punti di interesse.

Tra i luoghi imperdibili non dimentichiamoci i tanti musei. Il museo del Tessuto, di Pittura murale e quello delle Scienze planetarie faranno felici tutti gli appassionati di cultura.

3 città italiane economiche da visitare in inverno per una toccata e fuga indimenticabile

La chiamano “la città delle 100 torri”, perché Ascoli Piceno è un mix irresistibile tra Medioevo e Rinascimento. È la meta ideale per un weekend in totale relax circondati da storia e cultura.

Il simbolo per eccellenza della città è l’elegantissima Piazza del Popolo. Chiamata anche “salotto d’Italia”, si distingue per il pavimento in travertino e il tipico colonnato in mattoni rossi. I due edifici di interesse sono il Palazzo dei Capitani del Popolo e la Chiesa di San Francesco.

Proseguendo nel cammino ci si imbatte nella magnifica Piazza Arringo. Qui si ergono il Duomo di Sant’Emidio, il Museo Diocesano e altri edifici degni di nota.

Se abbiamo un certo languorino non possiamo di certo farci scappare uno spuntino con le celebri olive ascolane, di fama nazionale.