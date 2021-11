La cucina è la stanza che frequentiamo di più durante il giorno. In cucina facciamo colazione, pranziamo e ceniamo e molto spesso passiamo proprio qui la maggior parte del tempo. Per questo motivo è sempre importante mantenerla in ordine eliminando gli oggetti superflui. Ma soprattutto è importante tenerla pulita. La cucina è, infatti, la stanza più a rischio per l’assalto di germi e batteri. A tal proposito abbiamo scoperto pochi giorni fa che altro che lavandino, sono questi i 5 luoghi più sporchi della cucina che dovremmo sempre pulire. Oggi ci concentreremo, invece, su un oggetto che spesso sottovalutiamo per quanto riguarda la pulizia: i coltelli.

E davvero in pochi sanno come pulire i coltelli senza rovinarli e trasformarli in un covo di microbi. Dovremmo sempre evitare la lavastoviglie per non rovinare la lama e la punta. Esistono però dei metodi davvero efficaci per pulirli e igienizzarli a mano. Vediamo quali sono.

Davvero in pochi sanno come pulire i coltelli senza rovinarli e senza trasformarli in un covo di microbi

I coltelli passano normalmente da un cibo all’altro e molti di noi per pulizia intendono semplicemente una passata sotto l’acqua o con la carta. È un’abitudine che dovremmo abbandonare il prima possibile. Se non laviamo bene le lame, rischiamo di trasformarle in un vero ricettacolo di microrganismi potenzialmente pericolosi.

Il primo consiglio fondamentale è quello di lavare il coltello ogni volta che cambiamo cibo. È il metodo migliore per evitare contaminazioni incrociate. Come abbiamo detto in precedenza, sarebbe consigliabile evitare anche la lavastoviglie. Inserire queste posate nell’elettrodomestico eliminerà i microbi ma molto probabilmente l’acqua e il sale rovineranno lame e manici.

Molto meglio scegliere il lavaggio a mano e usare i prodotti giusti.

Come lavarli bene a mano

La prima operazione sarà quella di togliere i residui solidi di cibo. Per questo può essere sufficiente un passaggio in acqua. La seconda sarà quella di usare una spugna non troppo abrasiva con una goccia di comune detersivo per piatti. Un risciacquo in acqua tiepida e un’asciugatura con un panno pulito potrebbero essere sufficienti per una prima pulizia.

Se invece vogliamo andare in profondità, possiamo aiutarci con prodotti come il bicarbonato, il succo di limone e l’aceto bianco.

Il bicarbonato potrebbe aiutarci a togliere le macchie e a eliminare molti germi. Proviamo a mischiarne un cucchiaino in acqua calda e a passare la soluzione sulla lama del coltello. Per farlo possiamo usare un dischetto di cotone. Togliamo i residui di soluzione, risciacquiamo e asciughiamo, e il coltello è salvo.

Il succo di limone è un potente antimicrobico. Se vogliamo usarlo per lavare le posate, ci basterà versarne qualche goccia su un panno asciutto, passare sulla lama e far agire per qualche minuto.

L’ultimo prodotto utile per la pulizia è l’aceto bianco. Oltre a igienizzare i coltelli sarà utile per rimuovere eventuali macchie di ruggine. Anche in questo caso ci basterà usare un panno e passare le lame con qualche goccia di aceto.

