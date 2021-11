La fortuna, si dice, va presa al volo e se non si fa, si rischia di perdere l’occasione della vita. A volte nel cielo si creano le condizioni per qualche fenomeno particolarmente favorevole. Sono in allerta così i fortunatissimi segni zodiacali che potranno vincere un mare di soldi nella seconda metà di novembre.

La Luna della fortuna

Il mese di novembre porta il Sole splendente nel segno dello Scorpione. Alcuni segni hanno cominciato un po’ in salita questo mese, essendo stati già fortunati in ottobre. Altri, invece, potrebbero ricevere una buona spinta, essendo stati più sfortunati durante il mese scorso.

Tuttavia, per tutti i segni dello zodiaco c’è la possibilità di vivere un fenomeno speciale, che potrebbe portare fortuna a chi non si lascia cogliere impreparato. Il 19 novembre ci sarà la cosiddetta Luna del castoro, chiamata anche Luna di ghiaccio. Un evento che si presenterà anche sotto forma di un’ecclissi di luna piena, e che preannuncia qualcosa di magico per la fortuna.

I fortunatissimi segni zodiacali che potranno vincere un mare di soldi nella seconda metà di novembre

Fino al giorno 23 novembre bisogna approfittare della presenza del Sole in Scorpione. Un segno che per molti versi è spesso frainteso. Fra i 12 segni dello zodiaco, lo Scorpione è considerato uno dei segni più fortunati. Certo le sue qualità non si limitano a questo, ma emerge anche una forte interiorità e mistero. Si possono confidare tutti i segreti ad uno Scorpione, perché li serberà dentro di sé, come potrebbe fare una cassaforte.

Ma pochi sanno che lo Scorpione, col suo Sole, lancerà la sua influenza positiva su tutti gli altri segni. Questa fortuna sarà così condivisa anche con gli altri. Allo stesso modo capiterà per l’altro aspetto dello Scorpione, la sua intuitività. Mettiamo allora tutto insieme: la luna del cambiamento il 19 novembre con la fortuna e l’intuito dello Scorpione. Tutti i segni così potranno ricevere questi influssi positivi per tentare un grande colpo di fortuna.

Influenze dell’Acqua

Lo Scorpione è un segno d’acqua e quelli che più saranno influenzati dalle sue vibrazioni fortunate saranno i segni di terra, oltre agli stessi segni di acqua. L’acqua rappresenta la vita, che feconda la terra e la fa fruttificare. Così succederà per i segni d’acqua Scorpione, Cancro e Pesci. Così anche per i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno. I segni d’aria lo saranno un po’ di meno: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ancora di meno, perché meno ricettivi, accadrà per i segni di fuoco come Leone, Ariete e Sagittario.

Allora abbracciamo la fortuna prima che il Sole dallo Scorpione passi al Sagittario il 23 novembre per restarci fino all’inizio dell’inverno. Il Sagittario poi influenzerà con altre disposizioni gli altri segni zodiacali.

Se qualcuno volesse giocare, allora dovrebbe sapere che ogni segno ha i suoi numeri portafortuna. Infatti, per agguantare la fortuna ecco gli straordinari numeri zodiacali che ogni segno dovrebbe conoscere.