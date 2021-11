Uscendo per le strade già si comincia a sentire il profumo del mese di dicembre. Le vetrine iniziano ad addobbarsi con le luci e le decorazioni tipiche del periodo natalizio. Anche a noi viene la voglia di uscire di più e di respirare questa atmosfera quasi vacanziera che si sente nell’aria. Questo è anche il mese dei regali, tuttavia dicembre sarà un fiume in piena di ricchezza e ottimismo per questi segni amanti della vita.

Il Cielo di dicembre per tutti i segni

Il cielo dello zodiaco in questo mese di dicembre si colorerà di varie tinte. Ci sarà il rosso del pianeta Marte che diffonderà la sua energia e ci darà tanta voglia di fare e di vivere appieno questo periodo. Avremo il colore blu di mercurio che ci invita agli incontri con gli amici. Non mancherà Venere con il suo colore rosa che toccherà i cuori per farci vivere al meglio i nostri sentimenti d’amicizia e d’amore.

Giove invoglierà a tentare la fortuna con un poco più di rischio. Tutti questi colori si raduneranno insieme come a formare un bellissimo quadro, soprattutto nella seconda metà del mese di dicembre. Questo periodo in particolare sarà più fortunato e interessante da vivere.

Dicembre sarà un fiume in piena di ricchezza e ottimismo per questi segni amanti della vita

Fra i segni baciati dalla fortuna a dicembre troviamo certamente lo Scorpione. Ha vissuto un inizio d’anno un poco in bianco e nero ma ora la sua vita si ravviva di colori. Avrà così la possibilità di realizzare delle esperienze appaganti. Lo Scorpione appartiene ai segni d’acqua, molto sensibile ai sentimenti che custodisce come se fossero un tesoro prezioso. Proprio per questo sono degli amici fidati, a cui è possibile confidare i propri segreti.

Ebbene, proprio lo Scorpione avrà un secondo periodo di dicembre nettamente proiettato al rialzo. E qui che il suo intuito potrà valere molto per realizzare quello che il suo cuore desidera. La dea della fortuna è pronta ad aprire le sue braccia e con lei anche quella dell’amore.

Gli amanti della felicità

Se c’è un segno che potrà raccogliere di grandi successi in questo mese e proprio il segno del Capricorno. La prima metà di dicembre sarà in un periodo in cui Venere gli scalderà il cuore con la sua presenza. È questo il momento per vivere a fondo i propri sentimenti e rinsaldare il legame d’amore con il proprio partner e di amicizia con le altre persone.

In genere la fortuna e gli eventi positivi sono tutti un dono del passaggio di Giove, il pianeta della prodigalità. Cosa che avverrà nella seconda metà del mese, un periodo da non lasciarsi scappare. Oltre a Giove ci sarà il passaggio del Sole che potenzierà le caratteristiche del segno. Si prospetta un fine d’anno molto scintillante per il segno del Capricorno, in cui lavoro e denaro dovrebbero trovare una grande realizzazione.

Tutti i segni in misura differente, potranno vivere l’ultima parte dell’anno in modo più positivo e felice.

Approfondimento

Nessuno se lo sarebbe aspettato ma sono questi i segni più furbi dello zodiaco