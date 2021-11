È proprio così, quest’inverno in molte, sedute su comode poltrone e di fronte a lunghe specchiere, chiederanno al proprio parrucchiere quel taglio audace ed elegante.

Fare una frangia o frangetta, infatti, richiede sempre una buona dose di coraggio perché è quel piccolo, nuovo dettaglio che sul viso, però, fa una grande differenza. Eppure, la frangia potrebbe essere una svolta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo hair style, di moda fin dai tempi di Cleopatra, incornicia il viso e ne armonizza le forme. È quell’accessorio in più che può valorizzare gli occhi e coprire qualche piccola ruga non ben accetta. Soprattutto, però, è una vera manna dal cielo per chi ha una fronte ampia e spaziosa. Per questo, potremmo accettare la sfida dell’inverno 2021-2022 e uscire dal salone con una splendente frangia.

Ma come affrontare la quotidianità senza la preziosa mano del parrucchiere? Lo scopriremo in questo articolo svelando tutti i segreti di manutenzione di uno dei tagli più rischiosi e amati da sempre.

SOS frangia, ecco come asciugare e sistemare il taglio che spopolerà quest’inverno anche senza l’aiuto del parrucchiere

Se avessimo già una frangia o stessimo valutando di farla, tra queste righe potremmo scovare tutti i segreti per averla sempre perfetta. La sua gestione, infatti, non è sempre semplice e a molte fa paura. In realtà, basterebbe seguire qualche piccolo accorgimento e “il sogno realtà diverrà”.

Mossa

Chi ha i capelli ondulati naturalmente, potrebbe benissimo optare per una frangia. L’ideale sarebbe una versione non eccessivamente corta per evitare di apparire troppo disordinate e lisciare continuamente i capelli.

Quella a tendina, direttamente dagli anni Settanta, potrebbe essere una buona scelta.

Per quanto riguarda l’asciugatura e la piega fai da te, le strade da percorrere potrebbero essere due:

utilizzare un phon a temperatura e soffio medio e modellare la frangia con le dita per mantenere le caratteristiche onde;

utilizzare una spazzola tonda, da tenere inclinata in orizzontale, per aprire i ciuffi della frangia verso l’esterno.

Riccia

Può sembrare incredibile ma anche una chioma riccia può sfoggiare una graziosa frangetta. In questo caso, sarebbe meglio un taglio medio con ciuffi che sfiorano appena le sopracciglia.

Per asciugare e definire il look a casa:

potremmo far asciugare i ricci della frangia all’aria, attorcigliandoli a mano e poi separandoli e pettinandoli con le dita prima di uscire;

potremmo usare il phon con il diffusore asciugando i ricci da sotto per dare volume o da sopra per appiattirli leggermente.

Liscia

La più famosa e d’ispirazione è sicuramente quella dell’attrice Dakota Johnson, liscia, lunga e compatta. Per una manutenzione casalinga senza fallimenti, potremmo seguire questi passaggi:

asciugarla, fino a lasciarla leggermente umida, con il phon e aiutandoci con le mani o una spazzola piatta;

completare l’asciugatura con una spazzola tonda di medie dimensioni, da tenere inclinata in verticale, per accarezzare le punte della frangia definendone la forma.

Quindi, stop all’SOS frangia, ecco come asciugare e sistemare il taglio che spopolerà quest’inverno anche senza l’aiuto del parrucchiere.

Approfondimento

Feste in arrivo, è questa l’acconciatura perfetta da fare da sole e che sta bene a 20 come a 40 anni.