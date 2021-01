Dua Lipa, la popstar più “cool” del momento ha dovuto annullare il tour di concerti in Europa a causa della pandemia. In attesa di ripartire, forse nel prossimo autunno, la stella albanese nel firmamento della musica dance, si è consolata con un hair project. Stravolgendo il suo look e mostrandosi con un taglio di capelli decisamente inedito.

È un cortissimo platinato che ha lasciato a bocca aperta i milioni di fan è che è già copiato in mezzo mondo. Dua Lipa condivide su Instagram lo scatto di un servizio fotografico appena realizzato per la copertina di una iconica rivista di moda. Il nuovo hair styling, è da lei stessa definito “camaleontico”.

Qualche mese fa sfoggiava un bob scuro che sfiorava le spalle con riga centrale: era testimonial di una nota marca di shampoo. Ecco perché il dietro front con ritorno al biondo ha lasciato tutti senza parole.

Il trend del cortissimo in biondo cenere e grigio platinum

Diamoci un taglio, come la popstar Dua Lipa che rilancia i capelli cortissimi alla Gian Burrasca. La cantante di “Prisoner” ha puntato ora su un look decisamente al maschile: la tinta è un biondo cenere che le cambia l’aspetto e che le dona molto.

Certo, ci vuole un profilo molto dolce e regolare per osare un taglio a metà fra quello di Rita Pavone nella serie Gian Burrasca e il casco ideato dall’inglese Vidal Sassoon negli anni Sessanta. Fu adottato in Italia dai parrucchieri Vergottini. E divenne la bandiera della cantante Caterina Caselli, che fu per questo denominata “casco d’oro”.

I tagli cortissimi stanno tornando per necessità e per moda. Molte donne che hanno contratto il coronavirus hanno accusato perdite importanti di capelli come evento collaterale.

E stanno correndo ai ripari con queste lunghezze minimal. Sia nella sfumatura scelta da Dua Lipa che in quella denominata platinum, ottima per rafforzare prima possibile la chioma e non mostrare le terribili perdite a chiazze.

Il colore platinum è una via di mezzo tra il bianco e il grigio, con accenti metallici: super opachi oppure molto luminosi. Le donne in età molto matura possono declinare anche il super corto con maxi-ciuffo scelto da Dua Lipa.

Ma con un interessante balayage al contrario. Vale a dire con le punte sfumate in castano scuro o nero, che vanno a spazzolare la fronte. Una versione proposta dai parrucchieri inglesi di origine italiana Tony&Guy. Rendono il taglio ancora più estremo, con rasoiate in stile punk che ricordano il look dei Sex Pistols e altre band dei primi anni Ottanta.